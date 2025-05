Пентагонът видя как войната в Украйна прераства в пряк конфликт САЩ-Русия

Войната в Украйна, която диктаторът Владимир Путин започна през февруари 2022 г., може да прерасне в пряка конфронтация между САЩ и Русия. Такава опция не изключват висшите военни на Съединените щати - пример е предупреждението на ръководителя на Северното командване на САЩ (USNORTHCOM) генерал Грегъри Гийо, който е начело и на Северноамериканското командване за въздушно-космическа отбрана (NORAD). Той направи писмено изявление до Комисията по въоръжените сили на Сената - горната камара на Конгреса, в което заяви, че Москва има "няколко вероятни пътя", по които войната може да прерасне в пряк военен конфликт със САЩ.

Още: НАТО без САЩ: Ще може ли Европа сама да възпира Русия?

Новината съобщиха няколко американски медии, включително Newsweek, които са потърсили коментар и от Кремъл. Интересното е, че руската пропаганда също подхвана темата - материал за думите на Гийо се появи в контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС.

Гийо споменава в изявлението си и други противници на Щатите като Китай, Иран и Северна Корея, които са сред основните съюзници на Путин. Така той подчертава проблемите в областта на сигурността и отбраната за администрацията на Доналд Тръмп, която се стреми да сложи край на войната в Украйна и да се бори с държави, които искат да предизвикат американската армия в бъдеще. Засега обаче инициативата на републиканеца за мир в Украйна претърпява пълен провал - руският диктатор не приема 30-дневно примирие и тепърва ще се види дали това ще се случи на преговорите Москва-Киев в Турция на 15 май. Ако няма прекратяване на огъня, водещите европейски съюзници на Украйна заплашиха с още по-тежки санкции, и то в координация със САЩ.

‼️The Pentagon does not rule out a war between the US and Russia



The US Department of Defense considers a direct conflict between the United States and Russia possible in the event of an escalation of the war in Ukraine.



This statement was made by General Gregory Guio, head of… pic.twitter.com/b0FYyE2fVu