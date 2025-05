Разкриха канала, по който Русия купува оръжия от Китай: Посредникът не е изненадващ, но мястото е

Разследващи журналисти от Европа, Великобритания и САЩ разкриха схемата, по която Русия плаща за доставки на оръжие от един от основните си съюзници - Китай. Съюзниците на Украйна отдавна осъждат Пекин, че доставя на Москва стоки и технологии с двойна употреба, които тя използва в агресивната си война. Отделно от това са се появявали различни медийни публикации за оръжейни пратки по оста Китай-Русия, отричани от Китайската народна република.

Международни медии сега откриват, че около киргизстанската "Капиталова банка на Централна Азия" (Capital Bank of Central Asia) е изградена мащабна мрежа за заобикаляне на западните санкции, наложени на Руската федерация.

С помощта на тази финансова институция ключовата банка на руското министерство на отбраната - ПСБ, известна също като "Промсвязбанк", извършва плащания за оръжия, които тайно се доставят на руската армия. Основната свързваща фигура в схемата е прокремълският олигарх Илан Шор от Молдова, който е под американски санкции.

По данни на Bloomberg - той притежава 51% от финансовата компания А7, която е платежна система. Това дружество също е замесено в схемата за избягване на санкции. Останалите 49% от акциите са собственост на ПСБ.

Снимка: Kremlin.ru

Схемата е описана от Стефан Бежан, изследовател в мозъчния тръст Watchdog Moldova, и е следната: отправната точка е "Промсвязбанк" - основната банка, която подпомага Министерството на отбраната в Русия. Оттам средствата в рубли се превеждат чрез платежната платформа А7, частично притежавана от Илан Шор. Паричните средства се прехвърлят в сметки в Capital Bank of Central Asia, където се конвертират в чуждестранни валути като юани или долари. След това парите преминават през фиктивни дружества, преди да бъдат използвани за закупуване на оръжия от китайски фирми.

Шор е обвинен в най-голямата банкова измама в историята на Молдова. Тази измама нанесе щети в размер на около един милиард долара на трите топ търговски банки в страната. След това олигархът избяга в Израел, защото бе осъден на 7,5 години затвор. Преди това бе закрилян от друг олигарх - Владимир Плахотнюк, който до 2019 г. е лидер на "Демократическа партия на Молдова" и контролира политическата власт в страната. Очевидно в координация с Русия, санкционираният от САЩ Илан Шор започна да организира протести срещу проевропейския молдовски кабинет заедно с хора от партията си "Шор", която по-късно беше заличена.

Зад него стои руският диктатор Владимир Путин. През 2024 г. Шор създаде партиен блок "Победа" от Москва, като в него е и губернаторката на Гагаузия Евгения Гуцул, срещнала се няколко пъти с издирвания от Трибунала в Хага руски диктатор. Гуцул наскоро влезе в ареста.

Молдовската ЦИК отряза "Победа" за участие в президентския вот през есента на миналата година. Това обаче не попречи на проруската формация да реализира плана на Москва за мащабно купуване на гласове на изборите. Дори този ход не спря проевропейския кандидат Мая Санду да спечели и да запази поста си, не спря и желанието на молдовците присъединяването към ЕС да бъде вписано като цел в основния закон - те гласуваха "за" на проведения референдум: Референдумът за ЕС в Молдова: Путин се скъса да купува гласове, но го биха с гол след 90-ата минута.

Името на Илан Шор е било свързвано с "Промсвязбанк" и по друг повод. На 24 октомври 2024 г. ръководителят на Главния полицейски инспекторат на Молдова Виорел Чернаутеану съобщи, че свързаният с Кремъл олигарх Илан Шор и държавната банка са внесли в Молдова 15 млн. долара през септември същата година и още 24 млн. долара през октомври. Чернаутеану съобщи, че 138 000 молдовци са получили пари чрез банката, но че мащабът на подкупа на избирателите на Шор вероятно е по-висок. Всичко това е свързано с купуването на гласове на изборите в полза на проруския кандидат и за гласове "против" присъединяването към ЕС на референдума.

Снимка: Kremlin.ru

Имало е и схема чрез използване на куриери, които физически да плащат на хората за техния глас. Изготвени са над 630 доклада за "пасивна изборна корупция". Председателят на молдовската ЦИК Анжелика Караман заяви на 26 октомври миналата година, че според полицията свързаният с Кремъл и Шор избирателен блок "Победа" е извършил "безброй" действия, които са нарушили изборното законодателство в периода на кампанията и в деня на изборите: Путин потрива ръце за Южен Кавказ след изборите в Грузия, в Молдова още е възможна руска изненада.

До януари 2025 г. ключовата позиция в схемата за заобикаляне на санкциите и за покупка на оръжия от Китай се заема от киргизстанската банка "Керемет", установяват журналистите. В началото на тази година Съединените щати наложиха санкции на "Керемет Банк". Както се посочва в официалното съобщение на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към американското финансово министерство, от лятото на 2024 г. служители на банката са координирали действията си с руски официални лица и руската банка "Промсвязбанк", която е в списъка със санкции на САЩ.

Няколко месеца по-късно бивши служители на "Керемет" заемат ключови позиции в "Капиталовата банка на Централна Азия". Освен това "Капиталовата банка" е определена за единствената финансова институция за извършване на трансгранични операции с рубли към и от Русия.

Москва използва Централна Азия, за да избегне международните санкции. Освен това Китай и Русия манипулират някои от по-бедните страни в региона, за да финансират тайно нарастващото си военно сътрудничество, което улеснява войната на Руската федерация, коментира консервативният американски уебсайт Townhall във връзка с разследавнето.

Снимка: Kremlin.ru

В голямата геополитическа фреска на 21-ви век има страни, които смятаме за забравени, земи с планини и степи, за които си мислим, че са далеч от международните интереси. Киргизстан, бивша съветска република в Централна Азия, принадлежи към тази категория. И все пак именно в тази държава без излаз на море, по склоновете на Хималаите, днес се изпитва устойчивостта и изобретателността на китайско-руския тандем пред натиска на Запада, пише за схемата френското издание La Tribune.

Централна Азия, сцена на голямата игра между британците и руснаците през 19-и век, винаги е била зона на геостратегическо противопоставяне срещу евразийския континент. Днес Киргизстан, попаднал между Китай и Русия, отново се намира в центъра на глобално съперничество - вече не между Лондон и Санкт Петербург, а между Вашингтон и неговите западни съюзници, от една страна, и дуото Пекин-Москва, от друга. Географското му положение му придава наистина неоценима стойност - логистичен център за новите китайски Пътища на коприната, тилова база за руските интереси, а сега и опорна точка за финансов инженеринг, предназначен да заобиколи американските санкции.

Британската медия Express пък цитира Стефан Бежан, изследовател в Watchdog Moldova, който твърди, че "тези доставки на оръжие могат да удължат войната за неопределено време, подкопавайки усилията на Запада за постигане на мирно решение". "Доставките на оръжия се осъществяват чрез посреднически фирми в Китай, които използват фиктивни компании, за да прикрият истинската си цел. Такива компании улесняват доставките на безпилотни самолети и друго военно оборудване за Русия, ефективно заобикаляйки международните санкции", посочва той.

Въпреки че Китай, ръководен от президента Си Дзинпин, отрича каквато и да е официална роля във въоръжаването на Русия, Бежан предполага, че Пекин е наясно със случващото се. "Тези оръжия не се продават официално на Русия, а се насочват чрез посреднически компании, за да се избегнат преките връзки", казва той.

Снимка: Kremlin.ru

Потокът от оръжия е показател за "безграничната дружба" между Русия и Китай - термин, използван от двете нации, за да опишат все по-близките си връзки. Наскоро Си Дзинпин беше в Москва за пропагандния парад на победата на Путин и отново изтъкна колко близки са двете страни, въпреки че Пекин официално се представя за "неутрален" във войната в Украйна: "Приятели от стомана": Си Дзинпин извади на показ заблудата на Тръмп, стои твърдо зад Путин (ВИДЕО).

Пекин продължава да предоставя на Русия жизненоважна подкрепа, включително технологии, икономическа помощ и, ако се вярва на последните медийни съобщения, доставки на оръжие. Бежан изтъква, че Китай се старае търговията с оръжие да изглежда като част от неконтролирана дейност на частния сектор, а не като държавно подкрепена помощ за военните усилия на Москва.

"За Китай би било политически вредно да бъде възприеман като открит помощник на Русия в този конфликт, особено когато е изправен пред нарастващ икономически натиск от страна на Запада. Но тази търговия им позволява да подкрепят Русия, като същевременно поддържат впечатлението за неутралност", смята той.

Използването на фиктивни компании и посредници от трети страни затруднява западните държави да набележат директно тези трансакции, но подобна търговия скоро ще бъде подложена на по-строг контрол, вярва експертът. "Тези финансови мрежи могат да се сблъскат с нарастващ натиск от страна на световните регулаторни органи и може да видим повече санкции, насочени към посредници, особено към банките и фиктивните компании в Централна Азия".

На Руската федерация ѝ беше поставен ултиматум от най-големите европейски партньори на Киев - или да прекрати военните действия в Украйна, или да бъде изправена пред нови санкции. Докато съществуват такива канали за заобикаляне на ограниченията, някои от наказателните мерки, наложени от ЕС и САЩ, се обезсмислят, коментират от опозиционната беларуска телевизия NEXTA.

