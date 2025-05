Още оръжие за Украйна: Франция с впечатляващ жест под формата на гаубици (ВИДЕО)

Франция ще изпрати абсолютно всички свои самоходни гаубици "Цезар" (CAESAR), които произведе през 2025 година, на Украйна. Това потвърди френският президент Еманюел Макрон и то в телевизионен ефир - този на TF1. Макрон подчерта изрично, докато казваше новината, че силната армия и отбранителен сектор са гаранцията за сигурността на Украйна в бъдеще, а Франция ще помага, включително с доставка на оръжия, произведени от френския военнопромишлен комплекс.

❗️ French President Macron confirmed that all CAESAR wheeled self-propelled howitzers produced in 2025 will be sent to Ukraine. He also emphasized that the best security guarantee for Ukraine is a strong Ukrainian army. pic.twitter.com/OSRVNTADdS