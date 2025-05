След сваляне на санкциите: Тръмп поиска 5 неща от президента на Сирия (ВИДЕО)

Голямата новина за Сирия определено е вдигането на санкциите от страна на САЩ. Разбира се, американският президент Доналд Тръмп е търговец и този ход няма да е "безплатен" за Дамаск. На 14 май републиканецът, който е в Саудитска Арабия, се срещна със сирийския президент Ахмед Ал-Шараа, по-известен като Абдул Мохамед ал-Джолани. Срещата бе по покана на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, а турският президент Реджеп Ердоган се е включил по телефона, обяви прессекретарката на Белия дом Карълайн Лийвит.

"Президентът Ердоган похвали президента Тръмп за отмяната на санкциите срещу Сирия и се ангажира да работи заедно със Саудитска Арабия за насърчаване на мира и просперитета в Сирия. Престолонаследникът също похвали президента Тръмп за решението му да отмени санкциите, като го нарече смело", написа тя в X.

The Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, greeted Trump's speech about lifting sanctions against Syria with enthusiastic applause.



