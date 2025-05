"Другарю Путин, просто отиди": бразилският президент кацна в Москва, убеждава диктатора за Турция

Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва заяви, че планира да посети Русия, за да призове лично диктатора Владимир Путин да участва в мирните преговори с украинския президент Володимир Зеленски в Турция. Това съобщиха бразилските медии в сряда, а часове по-късно специалният полет на Лула кацна на московското летище "Внуково". Кремъл все още не е потвърдил дали Путин ще участва в преговорите на 15 май, които самият руски лидер предложи.

Зеленски, очевидно хващайки Кремъл неподготвен, публично предизвика Путин на лична среща в Истанбул, след като диктаторът отказа 30-дневно пълно и безусловно примирие. Съюзниците на Украйна пък са готови да наложат по-тежки санкции на Русия, ако няма реални действия от Москва и след четвъртък.

Снимка: Getty Images

Говорейки пред репортери по време на посещението си в Китай, Лула да Силва заяви, че ще спре в Москва на връщане към Бразилия, в опит да окаже натиск върху Путин да участва в преговорите.

"Нищо не ми струва да кажа - хей, другарю Путин, отидете в Истанбул и преговаряйте, хайде", каза той, цитиран от бразилската държавна информационна агенция Agencia Brasil.

По-късно в сряда говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ще информира обществеността дали Лула и Путин планират да се срещнат. Миналата седмица бразилският президент присъства на руския пропаганден парад по случай Деня на победата 9 май на Червения площад. Той проведе разговори с диктатора за разширяване на сътрудничеството в областта на ядрената енергетика, космическите въпроси и отбраната.

