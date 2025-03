Седмица национален траур: Жертвите на земетресението в Мианмар вече са над 2000 (ВИДЕО)

Жертвите на земетресението в Мианмар надхвърлиха 2000 души, съобщава АФП. Други 3900 души са ранени, а около 270 остават в неизвестност. Министър-председателят на Мианмар обяви национален траур от 31 март до 6 април, предаде NEXTA. Трусове бяха усетени в Тайланд и Китай. В Тайланд са потвърдени 18 смъртни случая. Все още продължават издирванията в срутена многоетажна сграда в Банкок, където десетки хора може да останат блокирани под развалините. Още: След труса в Мианмар: Извадиха живи хора от развалините (ВИДЕО)

The death toll from the earthquake in Myanmar has surpassed 2,000 — AFP reports.



Another 3,900 people were injured, and around 270 remain missing.



Myanmar’s Prime Minister has declared a national mourning period from March 31 to April 6.



Tremors were felt in Thailand and…