Северна Корея демонстрира военната си мощ на мащабен парад (СНИМКИ)

На снимки, разпространени от КЦТА, се вижда, че заедно с Ким на парада са присъствали съпругата му И Сол-джу и дъщеря му Джу-е.

На други изображения се вижда как Ким, заобиколен от генералите си, върви по червен килим и отправя приветствия към участващите в парада войници.

North Korea shows off largest-ever number of nuclear missiles at nighttime parade https://t.co/fuZhiA4sWQ pic.twitter.com/g5P4NTEjgV