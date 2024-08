Северна Корея показа нови взривяващи се дронове (СНИМКИ)

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун наблюдава демонстрация на нови взривяващи се безпилотни летателни апарати, предназначени да се разбиват в цели, и обеща да стимулира разработването на такива оръжия, за да повиши бойната готовност на армията си, съобщи днес Корейската централна телеграфна агенция.

Севернокорейски снимки от изпитанието показват бял дрон с Х-образни опашки и крила, който разбова и унищожава цел, наподобяваща основния южнокорейски боен танк К-2.

Ким заяви, че световните тенденции във военните технологии и съвременните бойни действия показват значението на безпилотните летателни апарати във войната и че армията на Севера трябва да бъде оборудвана с усъвършенствани безпилотни летателни апарати "възможно най-рано".

Той призова за ускорено разработване и производство на различни дронове, които се взривяват при удар, извършват разузнаване или атакуват цели под вода.

Изпитанието, което според КЦТА се е състояло в събота, е извършено в момент, когато военните сили на САЩ и Южна Корея провеждат широкомащабно учение, целящо да повиши съвместните им способности за защита от нарастващите севернокорейски ядрени заплахи.

