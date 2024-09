Северна Корея за първи път показа завода, в който се обогатява уран за ядрени оръжия (СНИМКИ)

Северна Корея за първи път даде възможност да се види съоръжението за обогатяване на уран, в което се произвежда материал за ядрените ѝ оръжия.

Снимките показват как лидерът на страната Ким Чен Ун, който по-рано обеща да увеличи "експоненциално" запасите от ядрени оръжия, инспектира района. Държавната Корейска централна новинарска агенция обяви в петък, 13 септември, че той е призовал съоръжението да увеличи производството си на уран.

Южнокорейското правителство заяви, че категорично осъжда плановете на Севера да увеличи производството на уран.

