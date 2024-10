"Ще отговорим още тази нощ": Израелската армия се закани на Иран

Ще отговорим още тази нощ на иранската атака. Това обявиха от израелската армия.

Оттам заявиха, че резултатът от отговора ще бъде видян в целия Близък изток. Припомняме, че Иран изстреля стотици ракети срещу Израел по-рано тази вечер. Те обаче не доведоха до съществени разрушения.

САЩ също обяви, че е готов да помогне на Израел в отговора му на обстрела. Белият дом потвърди, че тази вечер Иран е изстрелял най-малко 200 балистични ракети. От Белия дом съобщиха, че към момента няма данни за жертви и разрушени стратегически обекти.

Говорителят Джейк Съливан потвърди информацията от по-рано за терористичната атака в град Яфа в Централен Израел, разглеждано от властите като терористичен акт, за която съобщи Франс прес, като се позова на данни на израелската полиция. САЩ заявиха, че ще продължат консултациите си с Израел след ракетните удари и ще следят за защитата на американските граждани в страната.

