Силен трус разлюля Непал (ВИДЕО)

Земетресението е било на дълбочина от 25 км, а епицентърът му е бил на около 63 км северозападно от района Джумла, който се намира на около 300 км от непалската столица Катманду.

Все още няма информация за жертви. Нанесени са обаче материални щети. Има съобщения за разрушени къщи и напукани стени на храмове.

#earthquake of 5.8 strikes #Nepal. Tremors felt across #DelhiNCR region. No casualty reported so far #Nepal has dubious record f Earthquake which hastaken heavy toll n lives and #economy pic.twitter.com/BNHkKgVPaj