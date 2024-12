Сирийските бунтовници издирват хора на Асад за военни престъпления: Страшни гледки в затвора - символ на режима (ВИДЕО)

Лидерът на сирийските бунтовници, водени от "Хаят Тахрир аш-Шам", Абу Мохамед ал-Джолани заяви, че ще назове имената на служители на сваления от власт диктатор Башар Асад, издирвани за изтезания на политически затворници.

Ще бъдат предложени награди за информация, водеща до висши служители от армията и службите за сигурност, замесени във военни престъпления, допълни той.

"Няма да се поколебаем да подведем под отговорност престъпниците, убийците, служителите на службите за сигурност и армията, които са замесени в измъчването на сирийския народ. Ще преследваме военнопрестъпниците и ще ги изискаме от страните, в които са избягали, за да получат справедливо наказание", обяви Ал-Джолани.

Междувременно e приключило издирването на евентуални затворници в тайни килии или мазета във военния затвор "Сидная" - бунтовниците не са открили никого.

Several more secret entrances were unlocked in Sednaya Prison, search for more is ongoing. pic.twitter.com/5hOBqs2qZ2

Специализирани екипи, подпомагани от кучета K9 и лица, запознати с разположението на затвора, претърсваха мащабния обект, докато тълпи от хора се събираха отвън с надеждата да открият изчезналите си роднини, пише BBC. Припомняме, че дълго време стотици затворници останаха зад решетките там, защото достъпът до по-долните нива, където се държат най-големите врагове на Асад, е много добре защитен - с врати с електронни ключалки и кодове. Надзирателите избягаха, преди бунтовниците да стигнат до затвора.

Затворът "Сидная" е един от най-големите символи на диктатурата на Асад, намиращ се в предградията на Дамаск.

Вчера стана ясно, че там е открито тялото на известния сирийски активист Мазен ал-Хамада. Той е бил измъчван през 2012 г., преди да бъде освободен и да напусне страната. Мазен ал-Хамада е изчезнал през 2020 г., след като е бил принуден от режима на Асад да се върне в Сирия.

Протурският източник Clash Report съобщи, че в затвора е открит масов гроб с трупове на затворници, които са били разтворени в киселина от силите на режима на Асад и са оставили след себе си само скелети.

A mass grave has been uncovered in Sednaya Prison, containing the corpses of prisoners that were dissolved in acid by Assad regime forces, leaving behind only skeletons. pic.twitter.com/jqWWYWwcBn