Ужасът на най-страшния затвор на Асад няма край. Катарският газ през Сирия - ще бъде ли край за Путин? (ВИДЕО)

Един от най-ужасните символи на режима на падналия сирийски диктатор Башар Асад е затворът "Сидная". Той се намира в предградията на Дамаск.

Вече денонощие и половина стотици затворници остават зад решетките там, защото достъпът до по-долните нива, където се държат най-големите врагове на Асад, е много добре защитен. Става въпрос за врати с електронни ключалки и кодове, които не могат да се отворят просто така - а надзирателите, които знаят какво да правят, избягаха преди бунтовниците да стигнат до затвора: "Дамаск е свободен": Бунтовниците обявиха края на режима на Асад в Сирия (ВИДЕО)

Още: Бивш премиер на Сирия, минал към опозицията, ще води преходно правителство?

These people need help.



Hundreds, possibly thousands, of prisoners are trapped 2-3 levels underground, behind electronic locks and hidden doors in Sednaya Prison. pic.twitter.com/W86gyQYTUX — Clash Report (@clashreport) December 9, 2024

В момента сирийските бунтовници търсят как да освободят затворените хора, а в затвора се стичат много хора, които търсят новини за свои отдавна изчезнали роднини и приятели, прибрани от режима на Асад:

Syrian revolutionary forces are trying decipher the structure of the Sednaya Prison by looking at maps in order to save the prisoners.



Source: AA pic.twitter.com/eoNAsS0GRu — Clash Report (@clashreport) December 9, 2024

Footage from the roof of Sednaya Prison.



Dozens of people have come to the prison in search of their long lost relatives with the hope of at least learning about their fates.



Source: @yasiremres pic.twitter.com/AtdWZI83PS — Clash Report (@clashreport) December 9, 2024

Фрагмент от ужаса на "Сидная" - преса, с коят затворници са били мачкани до смърт, като палачинки.

The iron execution press in Sednaya Prison.



After hanging, the body of prisoner is placed in the press and flattened like a sheet of paper. pic.twitter.com/REZPNV576z — Clash Report (@clashreport) December 8, 2024

Изглед на Сирия в България

Близкоизточният анализатор Руслан Трад обръща внимание на една от представените и у нас "алтернативи" за бъдещето на Сирия, в лицето на Рибал Асад. Той е първи братовчед на Башар Асад, син на Рифат Асад, който е брат на бащата на Башар Асад - Хафез.

"Рифат Асад е известен като Касапинът от Хама - човекът избил над 30 000 души през 1982-ра година. През 1980-те Рифат Асад опитва преврат срещу Хафез Асад и заради това е прогонен от Сирия, но има възможност да се изтегли с всички приближени. Заминава с конвой за Европа и минава през България. Тогавашните власти разрешават преминаването на конвоя като е даден достъп до бензиностанции да се зарежда гориво без лимит. Рифат Асад заживява със семейството си във Франция, където купува имоти в центъра на Париж със средства, изнесени от Сирия.

Макар Рибал да казва, че не подкрепя действията на баща му в Хама, той не отрича, че се прицелва в управлението на Сирия и опитва на участва в гражданската война с подкрепа не на бунтовниците, а на местни милиции в района на Банияс - крепост на семейството, чиято къща в района е нарочно обстреляна от сирийската армия като послание от Башар Асад. Семеен спор, който обхваща държавата и превръща в заложници сирийците, тъй като олигархията в Сирия е толкова обвързана с институциите, че е лесно всеки междуличностен проблем да стане национален. Рибал Асад няма политическо бъдеще в Сирия поне за близките години. Нито той, нито приближените му. Но той има позиции в Европа и промотира програмата си като "алтернатива", разказва Руслан Трад.

Още: Бивш премиер на Сирия, минал към опозицията, ще води преходно правителство?

Сирия - голяма арена на Третата световна война

Друг сириец - известният в социалните мрежи Дахер Ламот, също публикува нова позиция за Сирия. Той е категоричен - трагедията на Сирия тръгва от Голанските възвишения и желанието на Израел да има слаби арабски съседи, за да няма ново арабско обединение, застрашаващо съществуването на Израел така, както през 50-те, 60-те и 70-те години на XX век: Сирия сега: Израел се намеси, съдбата на кюрдите е неясна, богатството на Асад – на показ (ВИДЕО)

"Оттам започна трагедията на Сирия, която отказа катарските тръби (за газ) да преминат през територията ѝ, докато не се реши проблема с Голанските възвишения. Тази тръба, чийто разпределител щеше да е Турция, щеше да направи Европа независима от руския газ. След като това не стана, САЩ взриви т.нар. газопровод "Северен поток". Така Сирия се превърна в арена на много интереси. Великите сили, особено Големият хегемон, никак не се интересуваше от средствата за да съсипе Сирия, стига да получи своето - бяха обучени ислямисти, въоръжени убийци и групировки, които самите те си ги обявиха за терористични. И ето, днес, лидер на терористична групировка е в основното лице в Сирия. Изпран, изкъпан, промотиран и възхваляван от западната преса (лидерът на ХТШ Абу Мохамед ал-Джолани):

How it started…. How it’s going pic.twitter.com/oPYoBuvnTD — Philip Plickert (@PhilipPlickert) December 8, 2024

След като видя, че няма друг изход, Асад доброволно слезе от сцената. Сирия сега ще бъде разрязана като пица, а всеки ще спечели по парче. Сирия вече е на другата ос. Няма вече Асад, да видим какви ще са оправданията. Ще видим колко по-добре ще е в сферата на САЩ, Турция, Израел и Саудитска Арабия. Дали няма да я оставят в перманентен конфликт. Хората гледат с опасение и искат целият кошмар да приключи", описва позицията си Ламот.

Още: Падането на Башар Асад: победители и губещи

Падането на Башар Асад: победители и губещи

Ново министерство в ОАЕ ще се занимава със сплотеността в семейството

Вулкан изригна във Филипините, наредиха евакуация (ВИДЕО)

Преглед на руските медии за Сирия: Жалейки и оправдания (ВИДЕО)

Тайван започна военни учения заради китайски кораби до крайбрежието си