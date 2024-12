След 13 години война Сирия отново е на прицел

"Хизбула" е заета с подготовката за фазата след споразумението за прекратяване на огъня. Продължава натискът върху Дамаск от страна на режимите в Персийския залив, за да го отдалечат от Иран. Затова всички бяха изненадани от атаката срещу сирийските провинции Алепо, Хама и Идлиб, в която участваха хиляди бойци от Фронта за Фатх аш Шам (бивша Ан Нусра и настояща Хаят Тахрир аш-Шам, свързвана с Ал Кайда в раждането си и скъсала с организацията на Осама бин Ладен официално през 2015-2016 година). Те са подкрепени от някои фракции на т.нар. Сирийска национална (свободна) армия, която беше създадена в Анкара през лятото на 2019 г. като наследник на Сирийската свободна армия, пише ливанското издание Al Mayadeen, което е известно с редакционната си линия, благоприятна за сирийския диктатор Башар Асад.

С продължаването на ожесточените сблъсъци с армията на Башар Асад, подкрепяна от руската авиация, източници от сирийската опозиция говорят за възможностите за преместване на южния фронт в Сувейда и Дараа, с инициативата и подкрепата на американското и израелското разузнаване, което от известно време се координира с регионалните разузнавателни служби. Тази информация придобива допълнително значение, защото съвпадна със заплахите, отправени от премиера на Израел Бенямин Нетаняху (издирван от Трибунала в Хага поради обвинение, че използва като оръжие в Газа глада), когато той обяви одобрението си на споразумението за прекратяване на огъня. С него той заплаши Сирия и президента Башар Асад лично, ако той продължи съюза си с Иран. Още: Турция не желае по-нататъшна ескалация на гражданската война в Сирия

Това не изключва Нетаняху да рискува сериозни военни действия срещу Сирия, като по този начин той компенсира, след като не постигна окончателна победа в Ивицата Газа и в Ливан. Това стана възможно след като Нетаняху беше принуден да преговаря с "Хизбула" и да приеме нейното основно условие, а именно да спре агресията и да изтегли армията от районите на Южен Ливан.

Нетаняху също се стреми да повдигне бойния дух на своите последователи и поддръжници след критиките, на които беше подложен от опозицията, която го смята за отговорен за военно и психологическо поражение пред "Хизбула" и на ливанския народ. Стотици хиляди разселени хора се завърнаха в своите села и домове в ливанската долина Бекаа. Някои от армейските командири признаха, че не са успели да защитят не само жителите на населените места по границата с Ливан, но и дълбоко в Израел, където достигнаха ракети и дронове на "Хизбула".

Израелски официални лица и медиите на Нетаняху продължават да говорят за необходимостта от обръщане на внимание на кюрдите в Сирия и в региона.

Ролята на Турция

Всички израелски и американски данни, след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, също обясняват интереса на Анкара към кюрдското досие и по този начин към Сирия - заради Кюрдска работническа партия. Още: Иран запазва „военните си съветници“ в Сирия, Путин обяви твърда подкрепа за Асад (ВИДЕО)

Медиите, лоялни на президента Реджеп Ердоган, не крият загрижеността си относно съчувствието, солидарността и дори подкрепата, която кюрдските отряди ще получат от президента Тръмп, който вече избра повечето от членовете на своя президентски щаб, като държавния секретар Марко Рубио, съветника по националната сигурност Майкъл Уолц, директора на ЦРУ Джон Ратклиф и директора на Националното разузнаване (АНС) Тулси Габард. Те са сред онези, които се интересуват от кюрдските въпроси и са враждебно настроени към Турция и лично към Ердоган "под претекст, че подкрепя екстремисткия политически ислям и неговите въоръжени групи в Сирия, Ирак и региона като цяло."

Тази загриженост накара Ердоган да стартира няколко инициативи за помирение с Кюрдската работническа партия (ПКК). На 1 ноември лидерът на Партията на националното движение Девлет Бахчели призова лидера на Кюрдската работническа партия (ПКК) Абдула Йоджалан, който е в затвора за 25 години, да произнесе реч в парламентарния блок на Кюрдската партия за демокрация и равенство и да обяви прекратяването на въоръжените действия срещу Турция.

С противоречива информация относно реакцията на Йоджалан към този призив и подкрепата на Ердоган за него, Бахчели призова лидерите на Партията за демокрация и равенство да посетят Йоджалан в затвора и да говорят с него за възможностите за съвместни действия за решаване на кюрдския проблем в Турция, което би означавало достигане до обща формула за справяне със ситуацията и на изток от Ефрат. Още: Първа ефективна отбрана на режима на Асад: Мислите за Алепо са далеч, подсилването е на юг (ВИДЕО)

В същото време това изисква координация и сътрудничество с Вашингтон, който напоследък засили военното си присъствие в региона със забележимо увеличаване на количеството оръжия и военна техника, които изпраща на кюрдските СДС (Сирийски демократични сили). Това тласка Анкара да побърза с консолидацията на ролята си в Сирия като цяло, независимо дали чрез помирение с кюрдите или чрез установяване на военно присъствие в Северна Сирия, където са разположени лоялните към нея въоръжени фракции. Информацията говори за по-нататъшна ескалация, която Москва пренебрегва, след като не успя да убеди Башар Асад да се помири с Ердоган без никакви предварителни условия - и сега бунтовниците вече са пред град Хама.

Syrian rebels reach the historic Qalaat Al Madiq entrance in northern Hama.



Qalaat al-Madiq is notable for its proximity to the ancient city of Apamea, whose ruins lie just east of the town. pic.twitter.com/UdXHfaEbNg — Clash Report (@clashreport) December 2, 2024

В крайна сметка залогът остава за възможната позиция на лидера на Кюрдската работническа партия Абдула Йоджалан, който, ако се съгласи с исканията и условията на турската държава за прекратяване на въоръжените действия и нареди на кюрдите в Сирия да се помирят с Турция, тогава късметът отново ще благоприятства Анкара да играе по-важна роля в бъдещите уравнения в Сирия (ПКК сега са принудени да се изтеглят от Алепо).

Humiliated PKK/YPG terrorists withdraw from Aleppo after entering the city under the protection of Iranian militias and Assad forces. pic.twitter.com/wFhSLokUVZ — Clash Report (@clashreport) December 2, 2024

Анкара иска всичко това да бъде взето предвид в намеренията на Тръмп след 20 януари, особено след като/ако затвори досието "Украйна", което може да се превърне в международна сделка между Москва и Вашингтон и за сметка на държави и режими, които са доказали, че не са нищо друго освен карти, които нямат ефект. Още: Иран идва на помощ на Асад, ирански конвой е ударен от САЩ и съюзниците: Руслан Трад

Сирия е бойно поле на геополитиката - и засега Русия влезе в губеща позиция, като социалните мрежи и видеокадрите на пленена военна техника - руска и на Асад, вдигат бойния дух на бунтовниците. Засега бунтовниците се радват - докога е въпрос на бъдеще:

Spoils of war: Syrian rebels seized two large warehouses belonging to the Assad regime, storing tanks and BMPs.



9 BMPs

1 T-72 tank

2 T-55 tanks pic.twitter.com/lVcdOhCOvn — Clash Report (@clashreport) December 2, 2024

Syrian rebels have captured 4 military airports (Neyrab, Kuweires, Minag, Abu al-Duhur) in addition to the Aleppo International Airport so far.



These planes were once bombing them. pic.twitter.com/VEtyKmfq4p — Clash Report (@clashreport) December 2, 2024

Автор: Хосни Махали, за Al Mayadeen

Превод: Ганчо Каменарски