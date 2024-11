Лоши новини за Русия и Иран: Сирийската опозиция с изненадваща офанзива срещу режима на Асад

Силите на сирийската опозиция, включително "Хаят Тахрир ал Шам" (HTS), превзеха най-малко 19 села и военни обекти в западната част на Алепо от сирийския режим при изненадваща офанзива на 27 ноември.

Хиляди опозиционни бойци и бронирани части напреднаха на пет километра от град Алепо, завземайки територия от силите на президента Башар Асад, подкрепяни от Русия и Иран. Фронтовата линия югозападно от Алепо остана до голяма степен в застой след прекратяването на огъня в Идлиб през 2020 г., което сложи край на офанзивата на прорежимните сили, включително подкрепяните от Иран милиции.

A Syrian rebel surprise offensive in #Aleppo province pierced six kilometers into regime/Iran/Russia-held territory and captured six villages within 12 hours. pic.twitter.com/BbizzOAIi3