"Смели хора на Иран, вашата светлина ще победи тъмнината": Нетаняху призова иранците на борба с режима (ВИДЕО)

Израелският премиер Бенямин Нетаняху призовава иранците да се вдигнат на протести и да свалят режима в Техеран. Обръщайки се директно към иранския народ във видеоклип, публикуван в петък вечерта, той призова цивилните граждани „да се изправят, за да се чуят гласовете им“, като заяви, че борбата на Израел не е срещу тях, а срещу иранското правителство.

„В момента се намираме сред най-голямата военна операция в историята – „Изгряващият лъв“. Ислямският режим, който ви потиска вече близо 50 години, заплашва да унищожи моята държава. – Израел Задачата на израелските военни е да премахне тази заплаха – както ядрената, така и заплахата от балистични ракети. И докато постигаме нашите цели, ние откриване пътя за вас да постигнете вашата цел, която е свобода. През последните 24 часа ние елиминирахме водещи военни командири, висши ядрени учени, най-важният завод за обогатяване на уран на ислямския режим, както и огромна част от арсенала от балистични ракети“, заяви Нетаняху.

Той предупреди, че това съвсем не е краят. „Но предстои още. Режимът не знае какво го удари или какво ще го удари. Народите на Иран и Израел са били приятели от древни времена. Дойде време вие да се обедините около вашето знаме и вашето историческо наследство, като се изправите за свободата си срещу един зъл и потиснически режим. Той никога не е бил по-слаб. Това е вашият шанс да се изправите и да накарате гласовете ви да бъдат чути,“ каза министър-председателят на Израел.

