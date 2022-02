Спецчасти на САЩ ликвидираха лидера на Ислямска държава в Сирия

„Снощи по мое нареждане военните сили на САЩ успешно проведоха антитерористична операция. Благодарение на смелостта на нашите въоръжени сили отстранихме от бойното поле Абу Ибрахим ал-Хашими ал-Кураши - лидерът на ИДИЛ. По-късно ще изнеса информация във връзка с тази операция“, съобщи Байдън.

Макар че ИДИЛ изгуби почти цялата си територия в Ирак и Сирия, групировката остана активна в определени райони. Нейни подразделения все още действат в различни части на Африка и Азия.

Сирийският президент Башар Асад определя американското присъствие в страната като незаконно, тъй като не е разпоредено нито от правителството на страната, нито от ООН. Според официалните власти в Дамаск САЩ се опитват да откраднат сирийския петрол.

По неофициални данни при днешната спецакция 12 души са били убити. Имало е и силна експлозия в района на операцията, както и принудително взривяване на аварирал хеликоптер.

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme