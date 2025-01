Страховит албанец от Скопие е ключова фигура в новия режим в Сирия (СНИМКИ)

От няколко дни се разпространява новината, че новите сирийски власти са повишили няколко чуждестранни бойци във висши военни звания за заслугите им при свалянето на режима на Башар Асад. Сред тях е Абдул Самрез Яшари, по-известен като Абу Катада ал-Албани, понастоящем полковник в редовната сирийска армия, за който е известно, че има „солидна репутация в сирийската джихадистка общност“ и е поставен от Съединените щати под санкции за тероризъм.

40-годишният албанец от Северна Македония е роден в Скопие на 25 септември 1976 г. Напуска родината си в ранна възраст, за да се бие в Сирия, и от 2014 г. ръководи т.нар. "албанската група“. Този батальон от балкански бойци, наречен Джемати Албан, първоначално е част от фронта „Ал-Носра“, клон на „Ал Кайда“ в Сирия, на която подобно на управляващата сега групировка "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), Джемати Албан официално се заклева във вярност през юни 2020 г.

Според няколко военни източника Абдул Самрез Яашари е бил поставен начело на "албанската група" от самия Абу Мохамед ал-Джолани, новия силен човек на Дамаск. Той е особено дискретен войник, който никога не показва лицето си, дори в пропагандните си видеоклипове. Първата му снимка е публикувана в края на декември миналата година. Всъщност за него циркулира малко проверима информация, особено преди пристигането му в Сирия на 36-годишна възраст. Къде се е научил да борави с оръжия? Дали е преминал през редиците на Армията за освобождение на Косово (АОК) или на нейния македонски клон - АНО. Дали е бил в Афганистан както някои балкански джихадисти? Само да припомним косоварят Лавдрим Мухаксери, лидер на албанските бойци от „Ислямска държава“, след като беше член на Фронта „Ал-Носра“, е работил в американските бази там...

Всичко, което знаем днес, е, че Абдул Самрез Яшари има „солидна репутация в сирийската джихадистка общност“, както пише Grey Dynamics - британска разузнавателна компания. В края на 2016 г. Съединените щати го поставиха под санкции за тероризъм. Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ го класифицира като един от „четиримата ключови лидери на фронта „Ал-Носра“. „От набирането на бойци до набирането на средства, тези санкционирани лица са отговорни за осигуряването на критична финансова и логистична подкрепа за Фронта „Ал-Носра“, казва Джон Е. Смит, изпълняващ длъжността директор на OFAC.

