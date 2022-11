Стрелба с ракетна установка е причината за пожара в нощния клуб в Русия

ОЩЕ: ВИДЕО: Огромен пожар взе десетки жертви в нощен клуб в Русия

По първоначални данни огънят е обхванал площ от 3500 квадратни метра, като според местната пожарна служба пожарът вече е локализиран. В клуба е имало стотици хора, евакуирани са поне 250 души.

The police detained the alleged perpetrator of the fire in the "Polygon" cafe in #Kostroma, where 15 people died.



According to investigators, the drunken man launched a rocket launcher during a fight.