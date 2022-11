ВИДЕО: Огромен пожар взе десетки жертви в нощен клуб в Русия

Засега няма много подробности какво точно се е случило, но огънят е обхванал площ от 3500 квадратни метра, като според местната пожарна служба пожарът вече е локализиран. В клуба е имало стотици хора, евакуирани са поне 250 души.

По първоначални данни вероятно пожарът е избухнал след конфликт между посетители на заведението. Има непотвърдени данни за стрелба, при това със сериозно оръжие - съобщава се дори за изстреляна ракета. ТАСС съобщава на база информация от свой източник, че действително е имало скандал, превърнал се в масов бой, но и че не това е причина за пожара.

Ироничното е, че името на нощния клуб е "Полигон".

ОЩЕ: Иран изглежда търси от Русия помощ за ядрено оръжие, руснаците хвърлят всичко за Бахмут

A large fire broke out at night in the Polygon nightclub in #Kostroma, #Russia.



The fire spread over an area of 3.5 thousand square meters, 250 people were evacuated.



According to the latest data, 13 visitors died. pic.twitter.com/Wb7HsrruJM