Тайфун връхлетя Япония с 234 км/ч, има пострадали (ВИДЕО)

Бурята официално достигна сушата около 19:00 часа местно време, когато челният ѝ фронт доближи град Кагошима, съобщи Японската метеорологична агенция (JMA). Тя се движеше с пориви до 234 км/час и вече беше изляла до 500 мм дъжд за по-малко от 24 часа в някои части от югозападния остров Кюшю. Най-малко 20 000 души са прекарали нощта в приюти в префектурите Кагошима и Миязаки на острова.

A powerful typhoon hit #Japan. Residents of islands affected by the disaster are being evacuated. pic.twitter.com/G1r3tDiLVB