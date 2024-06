Тайван: 12 китайски самолета проникнаха във въздушното пространство на страната

12 от самолетите са проникнали във въздушното пространство на острова и са навлезли в обсега на противовъздушната му отбрана в югозападната и югоизточната територия на острова, се казва в съобщение на министерството на отбраната на Тайван в социалната мрежа Х.

Поредната демонстрация на военна сила от страна на Китай е включвала и 7 военни кораба в близост до териториалните води на Тайван.

20 PLA aircraft and 7 PLAN vessels operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 12 of the aircraft crossed the median line and entered our southwestern and southeastern ADIZ. #ROCArmedForces have monitored the situation and responded accordingly pic.twitter.com/nKzAfWfFjM