Тайван получи от САЩ първи нови танкове от 30 години насам (ВИДЕО)

Първата партида от общо 108 танка М1А2 Abrams ("Ейбрамс"), поръчани от САЩ през 2019 г., пристигнаха в Тайван късно в неделя и бяха прехвърлени в армейска тренировъчна база в Хсинчу, южно от столицата Тайпе, съобщиха от министерството на отбраната на демократично самоуправляващия се остров. M1A2 са първите нови танкове, които страната получава от 30 години насам, твърди полуофициалната Централна информационна агенция.

В момента танковите сили на Тайван се състоят от около 1000 танка CM 11 Brave Tiger местно производство и американски M60A3 - технология, която е остаряла.

„Ейбрамс“, които са сред най-тежките в света, са основен стълб на американската армия.

