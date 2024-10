Турция се обяви "за" връщането на територии на Украйна, включително Крим

Турция подкрепя териториалната цялост и суверенитета на Украйна. Анкара също така подкрепя връщането на окупираните от руснаците територии, включително Крим, заяви главният съветник на президента Реджеп Ердоган - Ялчин Топчу.

Изявлението беше направено по време на срещата на Топчу с Нариман Джелял, заместник-председател на Меджлиса на кримските татари.

„Турция, която подкрепя териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, също така последователно се застъпва за всяка платформа за връщането на окупираните територии, включително Крим, както повелява международното право. Турция се ангажира да сложи край на продължаващата окупация и война в Украйна, както и в Газа и Ливан, като активно допринася за регионалния и глобалния мир в името на бъдещето на цялото човечество“, заяви съветникът на Ердоган.

Turkey says it defends the return of territories to Ukraine, including Crimea



