Турция се тресе буквално и преносно: Земетресение на фона на преговорите за Украйна (ВИДЕО и КАРТА)

Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер е разтърсило Турция, предаде турската Анадолска агенция, позовавайки се на службата за бедствия и извънредни ситутации (AFAD). Епицентърът на труса е бил в област Кулу в провинция Коня, като е усетен в турската столица Анкара и околните провинции. Земетресението идва в момент, в който целият свят е насочил поглед към турската страна, тъйк като там се провеждат преговорите за мир в Украйна. В турската страна е и украинския президент Володомир Зеленски, който е бил там по време на земетресението, тъй като говори три часа с Ердоган.

Няма отрицателни доклади и сигнали за щети, увери губернаторът на провинция Коня Ибрахим Акън. Кметът на община Коня Угур Ибрахим Алтай също заяви, че екипите провеждат работа на терен и че не са получили сигнали. Кметът на Кулу обаче отчита обаче, че в минаретата са се образували пукнатини. Междувременни екипи на AFAD и общината провеждат наблюдения на място, като до момента няма новини за срутване. Моментът на земетресението в област Кулу е заснет от охранителни камери на някои работни места. ОЩЕ: Руската делегация в Истанбул с неочаквано изявление. Зеленски говори с Ердоган цели 3 часа

Ръководителят на отдела за земетресения в AFAD проф. д-р Айкут Акгюн разясни повече за труса. По думите му районът, където е станало земетресението, се намира много близо до линията, която описваме като активна разломна зона на "Солт Лейк". "С други думи, можем да го опишем като зона, където може да се развие сеизмична активност. Следователно, не би било много правилно да опишем това място като много изненадваща област.“ каза той. ОЩЕ: Земетресение след земетресение: Турция не спира да се тресе (ВИДЕО)

