Турската полиция пак използва насилие, за да разпръсне протест в защита на жените (ВИДЕО)

Хиляди хора излязоха на емблематичния площад "Таксим" в Истанбул с искане да се вземат мерки срещу нападенията, основани на пола. Това се случва само няколко месеца след като Турция се оттегли от Истанбулската конвенция.

#Istanbul tonight - people gathered on central İstiklal street to decry violence against women and an alarming number of femicides in #Turkey. “We won’t be silent, we are not afraid”, they shout. Police later used pepper spray to disperse the crowd. #25KasımKadınaSiddeteHayır pic.twitter.com/ufJjwUyclT