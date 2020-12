Турски съд праща бивша кюрдска депутатка за 22 г. зад решетките

беше осъдена за членство в терористична група и разпространение на терористична пропаганда за незаконни кюрдски бойци

Kurdish lawmaker and co-chair of the Democratic Society Congress (DTK) #LeylaGüven has been sentenced to 22 years and 3 months in jail for her statements following the Afrin invasion. Furthermore, the Turkish prosecutor issues an arrest warrant for Güven (@MAturkce) #TwitterKurds pic.twitter.com/X9dd4RaAAJ