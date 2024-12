Украинци са помагали на терен с дронове на сирийските бунтовници, Русия продължава да се изнася от Сирия (ВИДЕО и СНИМКИ)

20 украински оператори на дронове заедно със 150 FPV дрона са помагали на сирийските бунтовници да се преборят с режима на Башар Асад, пише The Washington Post. Припомняме, че водещата фракция в бунта срещу Асад е Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ), която се роди от Фронт ан Нусра и изгря с подкрепата на Ал Кайда - сега обаче ХТШ гради имидж на светска организация, готова да се разформирова и прелее във военни и граждански структури за ново управление на Сирия - ще съдим по действията им, казаха вече от САЩ и Германия.

Интересен факт - един от OSINT профилите, следящи изкъсо войната в Украйна, на фона на видеокадри от удари с FPV дронове в Сирия, коментира, че 150 такива дрона във войната в Украйна се използват за ден от петима или по-малко оператори. В материала на The Washington Post се споделя същата оценка - скромна украинска помощ според западните разузнавателни служби, но е ясно, че Киев е реагирал заради факта, че Сирия беше фундаментална карта в опитите на Русия да се наложи в Близкия изток и Африка, за да създаден заплаха за НАТО на т.нар. Южен фланг, през Средиземно море:

#Syria : rebel forces managed to take out three regime tanks in northern #Hama using kamikaze drones. pic.twitter.com/D6fbYs6ZFj

Авторът на материала в The Washington Post Дейвид Игнатус описва украинската операция като "публична тайна" и че САЩ добре са били наясно с нея, но не са коментирали. Той напомня и заканата на генерал Кирило Буданов, ръководител на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР), че Украйна ще преследва виновните за военни престъпления руснаци навсякъде по света.

Серия от нови сателитни и обикновени снимки потвърждава, че руснаците продължават да изнасят тежки оръжия и военно оборудване от Сирия.

Вчера все още руските военни кораби и една подводница клас "Кило" от базата в Тартус се намираха на 8-15 километра навътре в Средиземно море от самата база. ГУР твърди, че няколкостотин членове на руските спецслужби са в Тартус, като помагат и надзирават процес на разглобяване и изнасяне на оборудване (първа снимка: OSINT technical):

🇷🇺Med Sea Flotilla🇷🇺

Sentinel 2📷 from 10 December 2024 indicate the med sea flotilla is still loitering ~8-15km outside the port of Tartus



Confident on the IDs of 3x vessels with the 4th likely being the Improved Kilo Class Novorossiysk (caveats apply)



h/t @kromark https://t.co/kYfUphAczx pic.twitter.com/NND6GcygFA