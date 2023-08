Украински дронове кръжат край Москва, унищожиха и цел в Урожайно (ВИДЕО)

Украински дрон унищожи руски танк Т-90 южно от Урожайно, предаде медийната платформа NOELREPORTS. Целта е унищожена от FPV дрон на президентската бригада "Хетман Богдан Хмелницки". ОЩЕ: Как се случи освобождението на Урожайно: То подлуди руските блогъри и за друга важна позиция (ВИДЕО)

An FPV drone of the Presidential Brigade Hetman Bohdan Khmelnytskyi destroyed a Russian T-90 just south of Urozhaine. pic.twitter.com/vrKj1NIVPv