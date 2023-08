Руска военна база гори в Мариупол, пак атака с дронове в Брянск (ВИДЕО и СНИМКИ)

Руска военна база гори в Мариупол, предаде платформата за новини NOELREPORTS в Twitter.

Става въпрос за палежна акция. Най-малко четири автомобила на руските окупатори са унищожени при контролиран палеж в района, в който са базирани. Информацията потвърждава в телеграм Петро Андрющенко, съветник на кмета на Мариупул. Запалени са автомобил "Газела", две коли "Нива" и една "Буханка".

"Мариупол продължава да обстрелва Русия, наближава победата! Несломим град на Непокорените!", пише още В Андрющенко.

Междувременно дрон е бил свален в руския град Брянск, съобщава платформата за новини NOELREPORTS в Twitter. Платформата дори споделя видео от телеграм канала „Подслушано в Брянск“.

One drone exploded/was shot down in the sky. pic.twitter.com/STwy6uXSV2