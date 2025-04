Уникално мега съоръжение: Китай е готов с най-високия мост в света (ВИДЕО)

Китай е на финалния етап със строителството на най-високия мост в света. Уникалното съоръжение е завършено на 94%. Мостът е дълъг почти 3 километра и се намира на надморска височина от рекордните 625 метра над големия каньон Хуайцзян в южната провинция Гуейджоу.

Китайските медии съобщават, че е приключило монтирането на стоманените фермови конструкции. Всичките 93 стоманени ферми са монтирани успешно и сега започва работата по затварянето на моста.

🇨🇳🌉 China completes the world’s tallest bridge, spanning the Huaijiang Grand Canyon.



The new megastructure will reduce crossing time from 70 minutes to just 1 minute.



Engineering at its finest. pic.twitter.com/tK7qQRIKvf