В Дагестан пак тичат с автомати по улиците (ВИДЕО). Главният трол на Пригожин остава в ареста

Впоследствие стана ясно, че вниманието на милиционерите е насочено към района на една от болниците в столицата на Дагестан – лечебното заведение на ветераните.

Обкръжен от милиция е бил Университетският площад – заради сигнал за двама въоръжени мъже, които стреляли по служител на реда. В крайна сметка обаче кордонът е бързо свален, а МВР на Дагестан отрече, че някой е стрелял по дагестански милиционери, съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Какво точно се случи на 24 юни - фрагмент от насилието и стрелбата, при която бяха убити 16 дагестански служители на реда:

The moment of the attack on police officers in Makhachkala on Sunday was published by local media pic.twitter.com/7y90oxvyKF