В Катар "екзекутираха" скъпа кола на пътен джигит (ВИДЕО)

В Катар "екзекутираха" скъпа кола на богат арабски шофьор заради безразсъдно шофиране. Той беше хванат да кара луксозната си спортна кола с превишена скорост, като правил и опасни дрифтове по обществени пътища. С това си действие безразсъдният шофьор изложил на сериозен риск живота на участниците в движението и общественото имущество. Действията му са заснето от пътните камери.

In Qatar, a car was "executed"



A wealthy Arab driver was caught recklessly speeding in his luxury sports car. The police not only confiscated the vehicle but destroyed it in front of the driver as a punishment. pic.twitter.com/nYLRTzGAUN