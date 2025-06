Вижте как Израел удари Иран отвътре в стил украинската операция "Паяжина" (ВИДЕО)

Израел успя да порази ключови ирански отбранителни оръжия като ПВО системи и радари по време на операция "Изгряващият лъв" на 13 юни. Оперативните работници на "Мосад", проникнали в Ислямската република, разгърнаха системи за прецизни удари, включително дронове, за да унищожат иранската противовъздушна отбрана. От "Мосад" са успели да си осигурят площадки за изстрелване вътре в Иран, което напомня за украинската операция "Паяжина", с която руската военна стратегическа авиация беше поставена на колене на 1 юни.

Вече се появиха и кадри от израелската "версия" на "Паяжина":

Mossad has released footage of its operations this morning on the ground in Iran, which involved the targeting of surface-to-air missile launchers and ballistic missiles aimed at Israel. Drones were launched and struck a ballistic missile site near Tehran, preventing Iran from… pic.twitter.com/dewxcEZjSW