Израел удари по украинския модел "Паяжина": Данни колко дълго ще трае израелската оперция срещу Иран (ВИДЕО)

Израелската операция "Изгряващият лъв", насочена срещу възможността Иран да се сдобие с ядрено оръжие чрез обогатяване на уран, ще продължи най-малко още 2 седмици. Това съобщи Канал 12, една от водещите израелски медии, позовавайки се на информация от израелското правителство. Счита се, че Канал 12 отразява повече опозиционните гледни точки т.е. на противниците на израелския премиер Бенямин Нетаняху – Още: Зад кулисите на "месианска диктатура в Израел": Нова връзка с кървав атентат от миналото в България

Still think the Iranian Regime will stop at Israel? Let them prove you wrong: pic.twitter.com/96c7oROorf — Israel Defense Forces (@IDF) June 13, 2025

В "Ал Джазира" излезе информация на база медийни публикации в Израел (например в Ynet), че атаката срещу Иран сега е станала и с удари с дронове от иранска територия. От "Мосад" са успели да си осигурят площадки за изстрелване вътре в Иран – информацията напомня за украинската операция "Паяжина", с която руската военна стратегическа авиация беше поставена на колене на 1 юни.

"Агентите на "Мосад" успешно разположиха специализирани бойни системи в голям мащаб, като ги позиционираха стратегически на иранска територия и ги насочваха към определени цели с изключителна прецизност и ефективност. Агентите на "Мосад" първоначално са оперирали в централен Иран, с високоточни оръжия, скрити в стратегически открити зони близо до ирански ракетни установки "земя-въздух". В координация с ударите на израелските ВВС тази нощ в Иран, "Мосад" също се задейства и агентите му са изстреляли ракети едновременно към определени цели със забележителна точност. И още - във втората фаза на операцията, "Мосад" е разгърнала системи за удари и напреднали технологии, монтирани на мобилни платформи (вероятно се има предвид дронове и ракети). Тези оръжейни системи се включиха и напълно елиминираха определените цели – ирански отбранителни съоръжения. При третата фаза на операцията "Мосад" действа с дронове-камикадзе, проникнали и разположени чрез агентурни мрежи дълбоко в иранска територия доста преди атаката. Дроновете са били насочени за удари към ракетни установки "земя-земя", разположени в базата "Есфеджабад" близо до Техеран, които представляваха значителна заплаха за израелската стратегическа и гражданска инфраструктура", съобщава Israel Hayom на база информация от израелските служби. Цялата организация е отнела месеци и дори години

Israeli animation showing Israel's attacks on Iran's defense capabilities. pic.twitter.com/M8guVwFDmB — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

The Israel Defense Force has announced the completion of a large-scale strike against air-defense systems and radars in Western Iran. Over the past few hours, Air Force fighter jets, under precise intelligence guidance from the Intelligence Branch, completed an extensive attack… pic.twitter.com/EUq4mGHHX1 — OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2025

Иранският отговор: Дотук нищо като успех

Междувременно, Иран вече даде първи военен отговор на операцията, след като Техеран официално обяви, че няма да има никакви задръжки що се отнася до ответните военни мерки. Израел е почнал да сваля ирански дронове, насочени към израелска територия, като това става извън израелските земи - появи се информация от израелския генщаб, че всичко изстреляно от Иран е свалено и то без да достига израелска територия. Йорданската армия съобщи официално, че е прехванала голям брой ракети и дронове, които са навлезли във въздушното пространство на хашемитското кралство. Йорданските ВВС остават в повишена бойна готовност:

The Jordanian Armed Forces report that the Royal Jordanian Air Force (RJAF) intercepted a number of “missiles and drones” that entered Jordanian airspace this morning, adding that RJAF aircraft are operating at a “high level of readiness” to protect the skies of the Hashemite… pic.twitter.com/qrjOQ00EJU — OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2025

Air raid sirens sound in and around the Jordanian capital of Amman, due to drones approaching from the East. pic.twitter.com/8d97R7XCaP — OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2025

NEW: Iranian drones are now flying over Syria. pic.twitter.com/I3LVcYsN3o — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

Sky News опроверга излезли по-рано неофициални данни, че британска военна авиация помага на Израел да сваля ирански дронове. Британска намеса обаче може да има – с изтребители-прехващачи, които да дойдат от Кипър.

Същевременно, Турция остро осъди израелските действия чрез външното си министерство. "Израел моментално трябва да спре агресивните си действия, които могат да доведат до по-големи конфликти. Атаката показва, че Израел не желае да решава спорове по дипломатически път" каза официална Анкара. Китайското външно министерство също излезе с позиция и тя е, че Китай е против каквото и да е нарушаване на иранския суверенитет. Пекин призовава за мир. А в Иран вече има събиране на тълпи от хора, които искат отмъщение:

📹 مردم انقلابی شهر قم در مسجد مقدس جمکران جهت اهتزاز پرچم خونخواهی و مطالبه مجازات سخت رژیم صهیونیستی تجمع کردند#اسرائیل_سقطت pic.twitter.com/oKqJFLgjDZ — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) June 13, 2025

