Вятърът на войната задуха към Иран: Техеран се брани с плодовете на иранския шпионаж

Напрежението относно иранската ядрена програма продължава да расте, след като иранските разузнавателни служби публикуваха документи, за които твърдят, че показват как Израел влияе и "диктува" на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) какво да прави. Че Иран има някаква информация стана ясно тази седмица, след като и ръководителят на МААЕ Рафаел Гроси коментира предполагаема кражба на данни от Техеран на пресконференция във Виена. Гроси каза, че информацията, която Иран твърди, че е иззел относно ядрената програма на Израел, "изглежда се отнася" до Изследователския израелски ядрен център "Нахал Сорек". Според The Times of Israel думите на Гроси са своеобразно потвърждение на информация, която Техеран разпространява.

Още: Провал на ядрените преговори: Израел готви удар по Иран, Техеран планира мощен отговор

"Видяхме някои медийни публикации. Във всеки случай, това изглежда се отнася до Сорек, който е изследователско съоръжение, което между другото инспектираме. Не инспектираме други стратегически части от програмата, но тази част я инспектираме", каза Гроси като своеобразна защита срещу иранска кампания как е компроментиран в полза на Израел и то течаща от няколко седмици.

Всичко това дойде и като прелюдия към резолюция на МААЕ, с която за пръв от 20 години Иран официално е обвинен за нарушаването на други ангажименти по ядрената сделка от 2015 година. Тази резолюция проправя път за активирането на т.нар. Механизъм за бързо възстановяване, който би върнал санкциите на ООН срещу Иран, отменени съгласно Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД).

МААЕ има така наречените предпазни споразумения с Израел, Пакистан и Индия - всички държави, които не са страни по Договора за неразпространение на ядрени оръжия. Съгласно споразумението с Израел, МААЕ наблюдава Сорек, но няма достъп до ядреното съоръжение на Израел в Димона, за което се смята, че осигурява горивото за недекларираната ядрена оръжейна програма на страната.

Иранският министър на разузнаването Есмаил Хатиб твърди, че Иран се е сдобил с хиляди страници поверителни документи и то за различни сектори. Сред тях са документи, свързани със САЩ, Европа и други страни. И първата голяма порция беше публикувана от Техеран. Изтеклите документи изглежда са свързани с кореспонденция, включваща Мейрав Зафари-Одиз, посланик на Израел в МААЕ. Първият документ е израелско искане за среща с Гроси в качеството му на председател на Групата на ядрените доставчици (ГЯД). Искането споменава "скорошни развития" - фраза, която иранските медии свързват с ракетен тест, проведен от Техеран. Друга кореспонденция включва размяна на имейли между Зафари-Одиз и представител на Вашингтонския университет относно евентуално участие в дискусионен панел. Ирански медии твърдят, че лицето, с което Зафари-Одиз е имала контакт, идентифицирано като "Али", е представител на МААЕ, но това твърдение остава недоказано - Още: Иран открива ново съоръжение за обогатяване на уран, не казва къде е

BREAKING: Iran’s Intelligence Ministry claims to have documents showing IAEA chief Rafael Grossi coordinated closely with Israel and followed its directives. pic.twitter.com/ptPyk41DJL