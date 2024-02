Влакът избяга: Мина покрай пет гари в Индия без никой да го управлява (ВИДЕО)

Индийските железници наредиха разследване, след като влакът, който беше на път от Джаму за Пенджаб, измина повече от 70 километра (43,4 мили) без никой да го управлява.

Влакът "избягал", когато машинистът и неговият асистент слезли за смяна на екипажа. Той започнал да се движи под наклонена писта.

