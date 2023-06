Властите в Индия разчистват след влаковата катастрофа (ВИДЕО)

Работниците отстраняват останките от релсите, за да възобновят движението, като служителите казаха, че се стремят да заработят отново след няколко дни.

Според местните власти всички заклещени и ранени пътници вече са извадени.

Най-малко 288 души загинаха и над 800 бяха ранени при катастрофата в петък в щата Одиша, включваща два пътнически влака и един товарен влак.

Припомняме, че вчера стана ясно, че вероятната причина за инцидента е повреда в сигнала е довела до железопътната катастрофа в Одиша. ОЩЕ: Изглежда повреда в сигнала е причината за влаковата катастрофа в Индия

При катастрофата пътнически влак се сблъска със спрял товарен влак и дерайлира, след като беше погрешно насочен към коловоз отстрани на главната линия. След това дерайлирали вагони се удариха в задните вагони на втори пътнически влак, преминаващ в обратна посока.

