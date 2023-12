Войната в Близкия изток: САЩ спряха резолюция на ООН за спиране на огъня в Газа (ВИДЕО)

Тринадесет държави подкрепиха резолюцията, но Съединените щати наложиха вето, а Обединеното кралство се въздържа. Проекторезолюцията, представена от Обединените арабски емирства, призовава за „незабавно хуманитарно прекратяване на огъня“, както и „незабавно и безусловно освобождаване на всички заложници“ и „осигуряване на хуманитарен достъп“, става ясно от чернова, предаде CNN. Най-малко 97 други страни се присъединиха към усилията, съфинансирайки законопроекта, изготвен от ОАЕ.

По-рано САЩ сигнализираха за неодобрение на проектотекста. Един от петте постоянни членове на Съвета с право на вето, Вашингтон многократно се съпротивляваше на призивите за „прекратяване на огъня“, подчертавайки това, което според тях е правото на Израел да се защитава след терористичната атака на Хамас. Текстът за заложниците, които все още се държат от палестинската въоръжена група в Газа, беше добавен към проекторезолюцията именно с надеждата да се хареса на САЩ.

Гласуването беше шестият опит на 15-членната група да постигне консенсус относно продължаващата война между Израел и Хамас. Само едно предишно гласуване беше успешно, което призова миналия месец за създаване на „хуманитарни паузи и коридори“ в Газа.

Гласуването в петък последва рядкото позоваване на член 99 от устава на ООН от страна на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, който му позволи да свика заседание на Съвета за сигурност по „въпрос, който може да влоши съществуващите заплахи за поддържането на международния мир и сигурност“. Този инструмент не е използван от 1989 г.

Посланикът на Израел в ООН каза в петък на Съвета за сигурност, че призивът за прекратяване на огъня в Газа само ще разшири войната и единственият вариант за мир е премахването на Хамас.

Посланик Гилад Ердан започна своите забележки с удар към шефа на ООН Антониу Гутериш за позоваването му на рядко използвания член 99 от Хартата на ООН за свикване на гласуването, като каза, че въпреки войните в Украйна, Йемен и Сирия през последните години, никой не е предизвикал същия отговор от генералния секретар.

„Въпреки огромното глобално въздействие на други конфликти и много по-неотложните заплахи за международния мир и сигурност, отбранителната война на Израел срещу Хамас – определена за терористична организация, беше катализаторът за активирането на член 99. Иронията е, че регионалната стабилност и сигурността на както израелците, така и жителите на Газа могат да бъдат постигнати само след като Хамас бъде елиминиран, нито една минута преди това. Така че истинският път за осигуряване на мир е само чрез подкрепа на мисията на Израел, абсолютно без да се призовава за прекратяване на огъня", каза Ердан.

🚨 Breaking: Israel 🇮🇱 ambassador to the UN 🇺🇳 @giladerdan1 addressing the Security Council:



“If you want a ceasefire, why are you not demanding Hamas to surrender? Hamas broke the previous ceasefires, and Hamas is solely responsible for the war in Gaza”pic.twitter.com/wSEfqalWUb