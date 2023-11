Войната в Близкия изток: Въпреки критиките на ООН, Израел продължава с офанзивата (ВИДЕО)

Израелските военни съобщиха, че са убили ръководителя на отдела за разработване на оръжия на „Хамас“ в Газа. Въз основа на разузнавателните данни на ЦАХАЛ изтребител на отбранителните сили е ликвидирал Мухсин Абу Зина, се казва в съобщението на израелската армия. Уточнява се, че Абу Зина е бил водещ оръжеен разработчик в ислямистката групировка, експерт в разработването на стратегически оръжия и ракети.

Продължават въздушните удари на Израел срещу Ивицата Газа. Днес от армията разпространиха кадри на бомбардировки над предполагаеми подземни скривалища на Хамас. Припомняме, че палестинската военна групировка разполага с мрежа от стотици километри тунели, пресичащи територията на Газа, като някои от тях достигат дори до Израел.

The Israel Defense Forces says it located and destroyed a Hamas tunnel adjacent to a UNRWA school in the northern Gaza Strip. pic.twitter.com/Hv0nkwu3KR

Вчера израелският министър на отбраната Йоав Галант обяви, че войските са в „сърцето на град Газа“ и са насочени към инфраструктурата и командирите на Хамас там. Към момента обаче, няма точна информация къде точно се водят битките и на какви позиции са силите на Тел Авив.

И днес хиляди палестинци се евакуират от северната част на Газа. Това беше петият пореден ден, в който израелските сили отвориха прозорец за евакуация, като броят на хората, които се движат на юг, се увеличава всеки ден.

For the 4th day in a row, an evacuation corridor has been opened for civilians in northern Gaza to move south. Thousands of Gazans passed through today, the IDF said. pic.twitter.com/L7xuHUhP3f