Войната в Израел: Град Газа е обкръжен, лидерът на "Хамас" е притиснат в бункер, обяви Нетаняху (ВИДЕО)

В телевизионно обръщение към нацията премиерът каза, че няма да има прекратяване на огъня, нито доставка на гориво за ивицата Газа, преди ислямистката групировка "Хамас" да освободи отвлечените от Израел заложници. Нетаняху отправи повторно призива към цивилните палестинци в анклава да се придвижат на юг от река Газа за тяхна собствена безопасност. "Ние няма да спрем", заяви той, цитиран от Ройтерс.

Израелската армия извършва операции дълбоко във вътрешността на град Газа, бастиона на "Хамас", потвърди днес министърът на отбраната на Израел Йоав Галант на пресконференция, която също бе с телевизионно излъчване. Той отбеляза, че Израел няма желание да контролира палестинския анклав след края на войната. Не спират и въздушните удари срещу Газа.

⚡️This is how the nights pass in the #Gaza Strip after it was targeted by non-stop raids. pic.twitter.com/MWSuIaI9K2

"Въоръжените сили на Израел са в сърцето на град Газа. Те настъпиха и от север, и от юг. Щурмът им бе с пълно съгласуване между сухопътни, въздушни и морски сили", каза Галант. "Действията се извършват от всички посоки, с участието на пехота, бронирани машини, танкове и сапьори, а целта е една - терористите от "Хамас" в Газа с тяхната инфраструктура, техните командни центрове, техните бункери, техните телефонни централи. Войските ни затягат обръча около град Газа", обяви израелският министър на отбраната и добави, че лидерът на "Хамас" в Газа Яхия Синуар в момента е блокиран в бункера си.

Галант описа град Газа като "най-голямата терористична база, изграждана от човешка ръка". Той посочи, че под града има километрични тунели, които минават под училища и болници и в които са разположени оръжейни складове, телефонни централи и бомбоубежища за бойците, предаде БТА.

Запитан за вижданията за управлението на ивицата Газа след края на войната, Галант отговори: "Аз мога да ви кажа кой няма да управлява. Няма да е "Хамас", няма да е и Израел. Всичко друго е възможно". Той се присъедини към призива към цивилните палестинци да се придвижват към южната част на анклава, за да спасят живота си.

По-рано днес Съединените щати също обявиха, че се противопоставят на нова дългосрочна окупация на ивицата Газа от страна на Израел. "Нашата гледна точка е, че палестинците трябва да са начело на тези решения, а Газа е палестинска земя и ще остане палестинска земя", заяви пред репортери говорителят на Държавния департамент Ведант Пател. "Най-общо казано, ние не подкрепяме повторната окупация на Газа, а също и Израел", каза той.

Нетаняху отправи и остро предупреждение към ливанското движение Хизбула да не напада Израел, защото това ще бъде "най-голямата им грешка". Местното издание The Times of Israel цитира думите на министър-председателя. "Ще отговорим с огнен удар на всяка атака, която те предприемат срещу нас", заяви Нетаняху.

Припомняме, че на 3 ноември генералният секретар на Хизбула Хасан Насрала направи изявление относно сухопътната операция на Израел в ивицата Газа. В него той изрази солидарност с палестинците и заяви, че Хизбула е изразходвала "около една трета от ресурсите" на израелската армия и "половината от флота". Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен отговори, като подчерта, че САЩ няма да допуснат "отварянето на втори или трети фронт" срещу Израел от страна на Ливан, Хизбула и Иран.

На този фон "Ислямска съпротива в Ирак" - групировката, обединяваща подкрепяни от Иран иракски милиции, удвои броя на нападенията срещу американски бази в Ирак и Сирия и заяви, че е изстреляла ракета срещу сили на САЩ. Тази промяна идва, след като подкрепяната от Техеран иракска милиция "Катаиб Хизбула" заплаши да ескалира срещу САЩ в Ирак и региона, ако държавният секретар Антъни Блинкен посети Багдад, което топ дипломатът направи на 5 ноември.

Днес на атака бе подложен и палестинският президент Махмуд Аббас. Конвоят му стана мишена на атентат, при който загина един от охранителите му.

❗️ Palestinian Prime Minister Mahmoud Abbas's convoy attacked, one guard known dead - Yeni Safak



A video of the alleged attack is circulating online. Whether Abbas himself was injured was not specified. A group called the "Sons of Abu Jandal’" claimed responsibility for the… pic.twitter.com/qfRtbNDMn3