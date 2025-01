Войната в Газа: Атака с дрон и бебе, умряло от студ (ВИДЕО)

Осмо поред бебе почина от измръзване в Газа, съобщава Al Jazeera. Палестинските бебета и деца умират не само от въздушни атаки и артилерия, но и от недохранване и хипотермия. Израелските сили разселиха почти всичките 2,3 милиона жители на Газа, принуждавайки десетки хиляди от тях да се скупчат в неподходящи палатки по дъждовното, брулено от вятъра крайбрежие в южна Газа.

Припомняме, че само за седмица пет палестински бебета замръзнаха до смърт за по-малко от седмица, като всичките живееха в „хуманитарната зона“ в Ал-Маваси. ОЩЕ: 20-дневно бебе умря от студ в Газа

Освен това израелската армия е извършила смъртоносна атака с дрон срещу град Абасан в южната част на ивицата Газа.

Urgent | A martyr and wounded by Israeli drone fire in the town of Abasan al-Kabira, east of Khan Yunis, in the southern Gaza Strip.pic.twitter.com/fbjU0MMPBa#Gaza #Palestine

