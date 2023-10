Войната в Израел: Мощна вълна срещу Нетаняху, хуманитарната катастрофа в Газа е близо (ВИДЕО)

Всичко за войната в Израел четете тук.

Според хуманитарните работници на място условията в Газа са се влошили до "пълна катастрофа". Десетки хиляди палестинци се опитват да избягат, тече и преместване от северната в южната част на анклава съгласно заповедта на Израел. 1,1 млн. души трябва да се преместят, напускайки домовете си, тъй като израелските сили се готвят за мащабна сухопътна операция в Ивицата Газа, за да ликвидират ръководството на "Хамас".

От днес има още един пример, показателен за намеренията на Израел. Кметът на град Сдерот, намиращ се на около 2 км от Ивицата Газа, съобщи за 12 000 евакуирали се цивилни. Хора в Северна Газа обаче се оплакват, че не могат да се придвижат на юг поради липса на транспорт, нормални пътища и нужните условия.

Арабската лига и Африканският съюз осъдиха Израел

Планираната от Израел сухопътна инвазия в Газа "може да доведе до геноцид с безпрецедентни размери", заявиха в съвместно изявление ръководителите на Арабската лига и Африканския съюз, цитирани от "Ал Джазира".

Israel's ground operation in the Gaza Strip could lead to genocide - joint statement by the Arab League and the African Union. pic.twitter.com/1vIgmQXCE0 — NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2023

Двете организации призоваха "Организацията на обединените нации и международната общност да спрат катастрофата, която се разгръща пред нас, преди да е станало твърде късно".

Същевременно министърът на енергетиката на Израел - Израел Кац, заяви, че е везто решение за подновяване на водоснабдяването на части от южната част на Газа. То е било договорено между премиера Бенямин Нетаняху и президента на САЩ Джо Байдън.

Кац добави, че решението за частично подновяване на водоснабдяването е в съответствие с израелската политика, която е насочена към затягане на блокадата на управляваната от "Хамас" територия.

В съобщения, получени от "Ал Джазира" от Ал-Фухари и Дейр ел-Бала, два града в южната част на Газа, се казва, че към 16:30 ч. местно време там не е имало вода.

Israel has informed the US of the resumption of water supplies in the southern Gaza Strip, the White House said. pic.twitter.com/gPsinQJyOH — NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2023

Военните действия

Противотанков ракетен огън от Ливан уби цивилен и рани няколко други в неделя, 15 октомври, в гранична общност в Северен Израел, съобщи израелската армия в обедните часове. По-късно стана ясно, че са загинали най-малко четирима израелци, а Тел Авив е отвърнал с обстрели по ливански пунктове по границата.

„Израелските отбранителни сили отговориха с огън и унищожиха позиции на "Хизбула" и източника на огъня“, каза говорител на армията, цитиран от БГНЕС. "Освен това имаше огън по израелска военна позиция. Нямаше жертви. И в този случай израелските сили отговориха с огън по източника на обстрела".

Hamas is again attacking the central part of Israel, including Tel Aviv, the Iron Dome is operating over the city. pic.twitter.com/6FEsPVN9M9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2023

Израелската армия нареди в неделя незабавна евакуация на цивилни близо до границата с Ливан, предаде АФП. „В съответствие с оценката на ситуацията и неотдавнашния инцидент със стрелба в Северен Израел, зоната до 4 километра от северната граница с Ливан е затворена“, гласи изявлението на армията.

Израелският министър на отбраната Йоав Галант съобщи, че страната му няма никакъв интерес от война с "Хизбула" - ливанската организация, подкрепяна от Иран.

От територията на Ливан и бригадите на "Хамас" - "Ал Касам", които са въоръженото крило на организацията - са изстреляли над 20 ракети по израелска земя днес. Въздушна тревога имаше и в Тел Авив, като там ПВО системата "Железен купол" влезе отново в действие.

Междувременно израелците обстреляха град Рафах в Ивицата Газа и също има поражения. Точно там е ГКПП с Египет - американският държавен секретар Антъни Блинкен беше на посещение в арабската страна и след среща с египетския президент Абдел Фатах-ал Сиси Египет увери, че ще отвори пункта за преминаване на бежанци, предаде CNN.

⚡️Airstrike on Rafah moments ago pic.twitter.com/B0svn8WfpX — War Monitor (@WarMonitors) October 15, 2023

Мироопазващите сили на ООН съобщават, че щабът им в Южен Ливан е бил ударен от ракета. "Щабът ни в Накура е бил улучен с ракета и работим, за да проверим откъде. По това време нашите миротворци не са били в укрития. За щастие, никой не е пострадал", се казва в изявлението на силите.

От 7 октомври насам, когато "Хамас" атакува Израел, израелските сили за сигурност са задържали 190 активисти на управляващото Ивицата Газа движение. Те са били арестувани по време на антитерористични акции в палестински селища, но на Западния бряг - другата палестинска територия, съобщи пресслужбата на армията.

„В Юдея и Самария са задържани 330 души, издирвани по подозрение за участие в терористични дейности, 190 от тях са свързани с терористичната организация "Хамас"“, се казва в изявлението на военните. Армията добави, че по-специално са задържани 49 издирвани лица, от които 33 са активисти на терористичната организация. По време на арестите в някои райони избухнаха престрелки и бяха иззети голям брой оръжия и средства, предназначени за финансиране на тероризма.

Жертвите

Кабинетът на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху съобщи, че след офанзивата на "Хамас" на 7 октомври в Израел са загинали повече от 1400 души.

"Над 1400 души са убити и над 120 израелци са били отвлечени от терористите на Хамас", заяви пред журналисти Тал Хайнрих, говорител на кабинета на Нетаняху.

Най-малко 2670 палестинци са загинали при израелски обстрел и въздушни удари в Газа, съобщава палестинското министерство на здравеопазването в ивицата. То допълва, че броят на ранените е достигнал 9600 души.

Дипломацията

Начело на дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта отново е Египет - страната уговори прекратяването на огъня и при предишната голяма ескалация през 2021 г., но сега нещата изглеждат далеч по-заплетени.

Според изявление, публикувано от египетското президентство, страната активизира усилията на своите международни и регионални партньори за предоставяне на помощ за Газа - предвид заповедта на Израел за евакуация на над 1,1 млн. палестинци от северната в южната част на крайбрежния анклав.

Египет заяви, че националната му сигурност е червена линия и че отхвърля всеки план за разселване на палестинци. Според изявлението Кайро е предложил също така да бъде домакин на среща на високо равнище, която да обхване последните събития, свързани с кризата в Газа, и бъдещето на палестинския въпрос.

Египетският президент Абдел Фатах Сиси пък проведе спешно заседание на Съвета за национална сигурност, за да обсъди ситуацията в Ивицата Газа, пише Al-Mayadeen. По-късно Кайро заяви, че Израел е прекрачил границата на самозащитата и в момента осъществява "колективно наказание".

Европейският съюз, Съединените щати и Обединеното кралство изразяват силна подкрепа за Израел. С нарастването на броя на жертвите и влошаването на хуманитарната ситуация за палестинците Русия, Китай и Индия призоваха за мирни преговори и отделна държава за палестинците.

Китайски пратеник отива да преговаря с Израел и "Хамас", докато Русия поиска от Съвета за сигурност на ООН да гласува проекторезолюция за конфликта Израел-"Хамас" в понеделник, 16 октомври. В проекторезолюцията се призовава за прекратяване на огъня и се осъжда насилието срещу цивилни и всички терористични актове - няма обаче изрично осъждане на "Хамас" като двигател на тази война. Заместник-посланикът на Русия в ООН Дмитрий Полянски заяви, че не са правени промени в текста, откакто той беше представен пред 15-членния орган на 13 октомври. Очаква се гласуването да се проведе от 22:00 ч. българско време.

Американският президент Джо Байдън е разговарял с президента на Палестинската автономия Махмуд Абас за хуманитарната помощ за Газа, съобщи самият Байдън в Twitter. Казал е на Абас, че работи с партньорите в региона, за да гарантира, че хуманитарните доставки ще достигнат до цивилното население в анклава. Появи се и информация, че Белият дом ще обедини пакетите от помощи за Украйна и Израел.

Междувременно държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен се срещна със саудитския принц Мохамед бин Салман като част от близкоизточната си обиколка. Блинкен определи разговорите като продуктивни.

В много градове по света се провеждат пропалестински демонстрации, включително Истанбул, Лондон, Глазгоу и др.