Войната в Израел: Природата пречи на сухопътна операция в Газа, обстрели с "Хизбула" и атака срещу Алепо (ВИДЕО)

Според очакванията на мнзоина, сухопътното настъпление на Израел трябваше да започне този уикенд, като най-често се споменаваше нощта на петък срещу събота и тази на събота срещу неделя, но е било отложено с няколко дни, отчасти поради прогнозите за облачното време, информира The New York Times. Лошото време би затруднило пилотите на израелските бойни самолети и дроновете да подпомагат от въздуха придвижването на сухопътните сили, допълва медията, която се позовава на трима анонимни висши израелски офицери.

Целта на Израел е да унищожи политическото и военното ръководство на радикалното палестинско движение "Хамас", което изстреля хиляди ракети срещу израелската територия, а стотици от бойците му нахлуха на нея през съборените гранични огради в безпрецедентната изненадваща атака сутринта на 7 октомври. Кръвопролитието остави след себе си 1300 убити израелци и над 3400 ранени, а от палестинска страна вече има над 2250 убити и почти 10 000 ранени, като в това число влизат и жертви на Западния бряг - информацията е на "Ал Джазира", по данни на израелските здравни служби, палестинското здравно министерство и Палестинския червен кръст.

Според израелски военни експерти бойците на "Хамас" ще взривяват постъпателно тунели, за да затрудняват израелската офанзива, в момента, в който еврейските военни части наближат позициите на палестинците. Освен с пехота Израел ще настъпва с танкове и със сапьори, допълва The New York Times, предаде БТА.

Израел ще започне "значителна военна операции" в Газа, след като се увери, че цивилните са напуснали района, заяви говорителят на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) пред CNN.

"Наистина е важно хората в Газа да знаят, че сме много, много щедри с времето. Ние дадохме достатъчно предупреждение, повече от 25 часа... Не мога да подчертая повече, че сега е моментът жителите на Газа да напуснат. Вземете вещите си, тръгнете на юг. Пазете живота си и не попадайте в капана, който Хамас ви подготвя", заяви представителят на израелската армия в лицето на подполковник Джонатан Конрикус, предаде БГНЕС. Той коментира, че Ивицата Газа е обградена, а общо 360 000 резервисти са натоварени със задачи там, както и по северната граница на Израел.

Световната здравна организация излезе с изявление, осъждащо заповедите на Израел за евакуацията на 22 болници в Северна Газа, които лекуват повече от 2000 хоспитализирани пациенти. В изявление СЗО предупреди, че "принудителните евакуации на пациенти и здравни работници ще влошат допълнително настоящата хуманитарна катастрофа и катастрофа за общественото здраве". Според палестинкото министерство на здравеопазването повече от 300 палестинци, включително деца, са загинали в резултат на израелските бомбардировки през последното денонощие.

Повече от половината от 2-та милиона жители на Газа живеят в северната част, която Израел нареди да бъде евакуирана. Много семейства, някои от които вече са били вътрешно разселени, сега са натъпкани в още по-малка част от територията с площ 362 кв. километра. През последните часове десетки хиляди палестинци продължават да бягат на юг по разбитите пътища на Газа.

В социалните мрежи обаче се появиха кадри на пътни блокади в Газа, които пречат на цивилните да отидат на юг. Според ЦАХАЛ, блокадите се правят от "Хамас". Снощи председателят на политическото бюро на "Хамас" Исмаил Ханийех призова жителите на Газа да не се евакуират. "Оставаме на наша земя", обяви той:

Израелски въздушен удар е бил насочен срещу летището на контролирания от сирийското правителство град Алепо, предаде АФП. Подобни удари през последните дни имаше срещу летищата в Алепо и Дамаск.

"Израелски въздушен удар, идващ от посоката на морето, удари летището в Алепо", каза Рами Абдел Рахман, който ръководи Сирийската служба за правата на човека.

Най-вероятно ударът е отговор на обстрели, извършени от ливанската граница (Голанските възвишения и Галилея) по израелска територия. Появиха се видеокадри как бойци на "Хизбула" използват руски, ирански и китайски ракети и снаряди за обстел на израелски позиции.

Иран предупреди за "тежки последици", ако "военните престъпления и геноцида" на Израел не бъдат спрени незабавно. Постоянната мисия на Иран в ООН добави: "Отговорността за това е на ООН, Съвета за сигурност и държавите, насочващи Съвета към задънена улица".

Иранският външен министър Хосейн Амир Абдолахиан изглежда се е срещнал с лидера на "Хамас" Исмаил Хания в Доха, Катар. Двамата са обсъдили настоящата ситуация в Газа и предстоящата контраатака на Израел. Подробности за срещата не бяха оповестени, пише БГНЕС.

Русия пък поиска от Съвета за сигурност на ООН да гласува проекторезолюция за конфликта Израел-Хамас в понеделник, 16 октомври. В проекторезолюцията се призовава за прекратяване на огъня и се осъжда насилието срещу цивилни и всички терористични актове - няма обаче изрично осъждане на "Хамас" като двигател на тази война. Заместник-посланикът на Русия в ООН Дмитрий Полянски заяви, че не са правени промени в текста, откакто той беше представен пред 15-членния орган на 13 октомври. Очаква се гласуването да се проведе от 22:00 ч. българско време.

Президентът на САЩ Джо Байдън по-рано разговаря отделно с израелския премиер Бенямин Нетаняху и президента на Палестинската автономия Махмуд Абас. Кабинетът на Нетаняху обяви, че министър-председателят е казал на Байдън, че са необходими "единство и решителност", за да се постигне целта на Израел да победи "Хамас". Междувременно кабинетът на Абас съобщи, че последният е потвърдил отхвърлянето на евакуацията на палестинци от Газа, докато хиляди бягат на фона на смъртоносни израелски въздушни удари.

Пентагонът нареди разполагането на втора ударна група на самолетоносача "Дуайт Д. Айзенхауер" в Източното Средиземноморие. Военните кораби на САЩ не са предназначени да се присъединят към боевете в Газа или да участват в операциите на Израел, но присъствието на два от най-мощните кораби на ВМС има за цел да изпрати послание за възпиране към Иран и ирански проксита в региона, като "Хизбула" в Ливан.

Военновъздушните сили на САЩ обявиха разполагането на изтребители F-15E и щурмови самолети A-10 в района на Близкия изток. Движението на бойните самолети съответно от 494-та експедиционна изтребителна ескадрила и 354-та експедиционна изтребителна ескадрила "укрепват позицията на САЩ и подобряват въздушните операции в Близкия изток", се казва в изявление на американските ВВС. Не се уточнява броят на военните самолети.

В публикация на Централното командване на САЩ в социалните медии се казва, че A-10 ще се присъединят към друга ескадрила от самолети, които вече са в региона. "Чрез разполагане на модерни изтребители и интегриране със съвместни и коалиционни сили, ние укрепваме партньорствата си и укрепваме сигурността в региона", заяви генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

Според последното социологическо проучаване, публикувано от Си Ен Ен, 65% от американците смятат, че САЩ трябва публично да подкрепят Израел във войната. 23 на сто от американците смятат, че САЩ не трябва да казват или да правят нищо, докато само 8% публичната критика срещу Израел. 69% от демократите подкрепят Израел, в сравнение със 77% от републиканците.

Председателят на Европейския съвет Шарл свика виртуална среща на върха с лидерите на ЕС следващата седмица, за да обсъдят продължаващата война между Израел и Хамас. „От изключителна важност е Европейският съвет, в съответствие с договорите и нашите ценности, да определи нашата обща позиция и да установи ясен единен курс на действие, който отразява сложността на разгръщащата се ситуация“, каза Мишел.

Хиляди хора се събраха в Лондон и други градове на Обединеното кралство за пропалестински демонстрации, на фона на предупрежденията на полицията, че всеки, който показва подкрепа за терористичната групировка "Хамас", може да бъде арестуван.

