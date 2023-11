Войната в Израел: Над 10 000 са вече загиналите в Газа (ВИДЕО)

Повече от 10 000 души са вече убитите в Газа, откакто Израел започна военната си офанзива преди месец. Това съобщи контролираното от Хамас здравно министерство в палестинския анклав.

Израел обяви война на Хамас, след като ислямистката въоръжена група предприе брутална атака на 7 октомври, убивайки 1400 души в Израел и отвличайки повече от 240. Днес стана ясно, че сред заложниците има и двама българи. Израел отвърна с въздушна и сухопътна офанзива срещу Газа, обещавайки да елиминира въоръжените групи.

Бойни действия

Израелската армия съобщи в понеделник, че са ударили стотици цели на Хамас и са поели контрол над военен комплекс в Газа през последните 24 часа. Вътре в анклава комуникационните услуги бавно се възстановяват в някои части на Газа, след като бяха прекъснати през уикенда. Средно около 30 камиона, превозващи хуманитарна помощ, преминават през границата всеки ден, каза Палестинското общество на Червения полумесец в Рамала. Това обаче все още не включва доставките на гориво.

The Israeli army has reached the shores of the Mediterranean Sea, thus completely encircling Gaza



Gaza Strip divided into north and south, humanitarian corridor will continue to operate. pic.twitter.com/NLr5B7AFLk — NEXTA (@nexta_tv) November 5, 2023

Израелската армия обяви, че е ударила над 450 цели на Хамас и е превзела допълнителна територия в Газа през последния ден, включително и военен комплекс. Говорителят подполковник Питър Лърнър каза, че силите се придвижват към град Газа. Друг говорител – контраадмирал Даниел Хагари, каза в неделя, че израелските войски са разделили Газа на две територии - северна и южна.

Израел напредва в Газа, но се увеличават и убитите израелски войници (ВИДЕО)

Проиранската въоръжена групировка Хизбула публикува видео на огромен брой противокорабни ракети. Кадрите идват след съобщението, че американските военни кораби вече са пристигнали в Средиземно море.

#Hezbollah published a video demonstrating its anti-ship missiles after media reported the arrival of #US warships in the Mediterranean Sea. pic.twitter.com/rBJuLguoub — NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2023

Жертвите

По последни данни загинали в Израел са най-малко 1 405 души, а 5 600 са ранени. Други 240 са взети за заложници, като сред тях има граждани на най-различни страни, включително и България.

"Хамас" с цяла серия пробни атаки преди 7 октомври. Ракетните му установки - край детски басейни и увеселителни места

От палестинска страна се съобщава за над 10 100 жертви – 10 022 от тях в Ивицата Газа и 155 на Западния бряг. Според данните на Ал Джазира, 4 146 от тях са деца. Загинали са и най-малко 33 журналисти. Ранени са най-малко 27 500 души, като 25 408 от тях са в Газа, а 2 100 – на Западния бряг. 8 000 от ранените са деца, посочва Ал Джазира.

Тези числа предполагат, че около три четвърти от загиналите са от уязвими групи. Не е ясно колко бойци са включени в общия брой. CNN не може независимо да потвърди числата.

Ситуацията в Газа

Комуникационните услуги бавно се връщат в някои части, след като бяха прекъснати в целия анклав , съобщават местни доставчици. Комуникациите в Газа бяха прекъснати в неделя за трети път от 7 октомври, като хуманитарни организации съобщиха, че не са успели да се свържат със служители в територията. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че блокът ще увеличи помощта за Газа с 25 милиона евро.

Бежанци

❗️ Gaza Strip has come under heavy Israeli bombardment - Anadolu, citing a Hamas statement



Local media say Gaza is now experiencing the heaviest bombardment in 30 days of war. According to a local provider, the enclave has once again lost communications and internet service. pic.twitter.com/qMTGEN5cbt — NEXTA (@nexta_tv) November 5, 2023

Допълнителни ранени палестинци пристигнаха в Египет за лечение през граничния пункт Рафах в понеделник вечерта. Това довежда общия брой на ранените палестинци, прехвърлени в Египет, до 101, сочат данни на CNN. Пунктът отново бе отворен в понеделник, след като беше временно затворен през уикенда след израелски въздушен удар, който удари линейка на палестинския Червен полумесец. Това означава, че чуждестранни граждани и египетски граждани, чиито имена бяха включени в списъка от 1 ноември, ще могат да преминат отново, каза Генералният орган за преминаване и граници в Газа.

Палестинец тегли конска каруца, за да транспортира ранени в Газа (ВИДЕО)

Дипломация

Ръководителите на 18 агенции на ООН и големи хуманитарни организации издадоха рядко съвместно изявление в неделя, призовавайки за „незабавно хуманитарно прекратяване на огъня“ в Израел и палестинските територии. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш повтори този призив в понеделник, като предупреди, че "Газа се превръща в гробище за деца". Кралицата на Йордания Рания Ал Абдула също призова за прекратяване на огъня заедно с Южна Африка и ЧАД , които обявиха, че ще извикат дипломати от Израел за „консултация“ в отговор на войната. САЩ не са се застъпили за прекратяване на огъня, вместо това администрацията на Байдън призовава израелските си колеги да преследват хуманитарна пауза , за да извадят заложници, каза Белият дом.

САЩ разполагат ядрена подводница в Близкия изток

Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен пък се срещна с турския външен министър Хакан Фидан в Анкара в понеделник. Преди да напусне страната, Блинкен подчерта "американската ангажираност" във войната. Блинкен се срещна с иракския премиер Мохамед Шиа ал-Судани за повече от час по време на необявено посещение в Багдад в неделя , като каза, че срещата е била „продуктивна“. Това стана, след като той посети Израел в петък и се срещна с ключови арабски лидери в събота в Йордания. Блинкен направи и изненадващо посещение в Ирак, където се срещна с премиера на страната.