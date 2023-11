Израел напредва в Газа, но се увеличават и убитите израелски войници (ВИДЕО)

Израелската армия заяви, че сухопътната ѝ атака срещу ивицата Газа е разделила палестинската територия на две, като операцията продължава. Сега Газа е вече разделена на северна и южна част, коментира Хагари, след като израелската армия стигна до Средиземно море.

The Israeli army has reached the shores of the Mediterranean Sea, thus completely encircling Gaza Gaza Strip divided into north and south, humanitarian corridor will continue to operate. pic.twitter.com/NLr5B7AFLk

Правителството на "Хамас" съобщи за "интензивни бомбардировки" около няколко болници в северната част на Ивицата Газа, малко след като телекомуникациите бяха прекъснати за трети път.

Министерството на здравеопазването в Ивицата Газа (на "Хамас") съобщи, че повече от 30 души са загинали, когато Израел е бомбардирал бежанския лагер Ал-Магази в централната част на Газа късно на 4 ноември. Говорител на израелските военни заяви, че проверяват дали по това време техни войски са действали в района.

Четирима роднини на журналист са били убити в неделя при израелски удар в Южен Ливан, съобщи официалната ливанска информационна агенция, като добави, че журналистът също е бил ранен. Малко след това терористичното ливанско движение "Хизбула" заяви, че е изстреляло ракети "Катюша" по северния израелски град Кирят Шмона в отговор на това "отвратително престъпление". Израелските военни съобщиха късно на 5 ноември, че при удара на "Хизбула" е загинал един цивилен.

Правителството на "Хамас" в Газа спря евакуацията на притежателите на чуждестранни паспорти в Египет за втори пореден ден в неделя, след като Израел отказа да разреши евакуацията на някои ранени палестинци, съобщиха египетски и палестински официални лица. Белият дом заяви в неделя, че през предходните дни от Газа са били евакуирани повече от 300 американци, жители на САЩ и техните семейства.

❗️ Gaza Strip has come under heavy Israeli bombardment - Anadolu, citing a Hamas statement



Local media say Gaza is now experiencing the heaviest bombardment in 30 days of war. According to a local provider, the enclave has once again lost communications and internet service. pic.twitter.com/qMTGEN5cbt