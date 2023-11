САЩ разполагат ядрена подводница в Близкия изток

"На 5 ноември 2023 г. подводница клас "Охайо" пристигна в зоната на отговорност на Централното командване на САЩ", съобщи командването (CENTCOM) в Twitter. Конкретният район включва именно Близкия изток.

Публикацията на звеното на Министерството на отбраната на Щатите показва и снимка на подводницата, която се движи през Суецкия канал.

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp