Палестинец тегли конска каруца, за да транспортира ранени в Газа (ВИДЕО)

От медията отбелязват, че линейките не могат да пътуват до местата поради интензивността на бомбардировките, както и че прах и дим са погълнали небето над Газа. ОЩЕ: Израел напредва в Газа, но се увеличават и убитите израелски войници (ВИДЕО)

Палестинското министерство на комуникациите и информационните технологии и палестинската телекомуникационна компания Paltel заявиха по-рано, че Израел е прекъснал всички видове комуникационни услуги от ивицата Газа, което е третото прекъсване за около 10 дни. ОЩЕ: И Индонезия прати хуманитарна помощ за Газа

Броят на палестинците, убити при израелските бомбардировки в ивицата Газа, се е увеличил до 9770, съобщи в неделя здравното министерство в блокирания анклав.

„Броят на загиналите в резултат на израелската агресия срещу ивицата Газа от 7 октомври е 9770, включително 4800 деца и 2550 жени“, се казва в изявление на министерството, пише още турската агенция. ОЩЕ: ЕС отпуска още 25 млн. евро помощ на Газа

