Войната в Израел: Размирици в Йордания и Ливан, протест в Турция след удара по болница в Газа (ВИДЕО)

Ударът

До момента има най-различни информации за броя на загиналите. Според източници от Ивицата, най-малко 500 са жертвите на атаката срещу болница Ал Ахли, като данните идват на практика от "Хамас". По техни твърдения, паралелен удар е нанесен и срещу училище, в което по информация на палестинските власти са се укривали поне 4000 души. От палестинска страна обявиха, че атаката е дело на Израел.

⚡️The moment of the zionist regime airstrike at the hospital in Gaza pic.twitter.com/TuEYZRglyF — War Monitor (@WarMonitors) October 17, 2023

Президентът на Палестинската автономия Махмуд Абас обяви тридневен траур след трагедията в Газа, съобщава официалната агенция WAFA. Малко по-късно той обяви, че отменя предварително предвидената среща с американския президент Джо Байдън.

От своя страна израелски медии пишат, че трагедията е причинена от неуправляема ракета на "Хамас", която се е отклонила от курса си. Според Тел Авив в ударената болница пък е имало таен склад за боеприпаси, което е причинило огромната експлозия и многото загинали. The Jerusalem Post пък пише, че палестинските източници си противоречали за броя на жертвите - от десетки до стотици. Медията също пише как често "Хамас" складира боеприпаси и оръжие в цивилни сгради, включително болници.

This may be live footage of the failed rocket that hit the hospital in Gaza. We have said that according to our intelligence analysis, the explosion was caused by a failed rocket fired by the Islamic Jihad. pic.twitter.com/o8uvNQd6eG — Jonathan Conricus (@jconricus) October 17, 2023

Израелският военен говорител Даниел Хагари каза, че залп от ракети, изстреляни от Газа, са „преминали в близост“ до арабската болница „Ал-Ахли“ по времето, когато е била ударена. Позовавайки се на „разузнавателна информация“ от няколко източника, той уточни, че групировката „Ислямски джихад“ е отговорна за неуспешния изстрел, ударил болницата.

„Разузнавателните данни от множество източници, които имаме в ръцете си, сочат, че Ислямски джихад е отговорен за неуспешното изстрелване на ракета, която удари болницата в Газа“, се казва във военно изявление, цитирано от Ал Джазира.

Реакцията

Лидерът на "Хамас" обвини Съединените щати за смъртоносната атака срещу болницата Ал-Ахли в Газа. Исмаил Хания призова палестинците в окупирания Западен бряг да се надигнат срещу израелската окупация. В този момент именно това се наблюдава –хиляди излизат по улиците в Рамала. Това е най-големият протест в града от началото на войната между Израел и "Хамас". Групи от мъже тичат и хвърлят камъни. Полицията използва сълзотворен газ, чуват се и взривове. Подобна е ситуацията и в Хеброн

Гневна реакция се наблюдава и в Йордания, като десетки протестиращи се опитаха да щурмуват комплекса на израелското посолство в Аман. Гневните демонстранти преминаха през охранителна бариера и напреднаха към посолството, но силите за сигурност използваха сълзотворен газ, за ​​да ги разпръснат, съобщи кореспондентът.

🇯🇴🇵🇸🇮🇱 The Israeli embassy in Jordan is on fire following Israel’s bombing of a hospital in Gaza which resulted in over 500 casualties. pic.twitter.com/HWjNwSFTmt — Censored Men (@CensoredMen) October 17, 2023

В ливанската столица Бейрут също има огромни протести, като демонстранти настояват групировката „Хизбула“ да се присъедини към войната срещу Израел.

Users on social networks also write that residents of Lebanese #Beirut came out to the protests



It is alleged that the protesters in #Lebanon demand that #Hezbollah join the war against #Israel.



There is no independent confirmation of this information. pic.twitter.com/rG9OlSxNJN — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2023

Огромна демонстрация има и пред посолството на Израел в Истанбул. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че атаката е „последният пример за атаки на Израел, лишени от най-основните човешки ценности“. „Призовавам цялото човечество да предприеме действия, за да спре тази безпрецедентна бруталност в Газа“, написа Ердоган в социалната медийна платформа X.

Египет също осъди атаката, като обвини Израел в „опасно нарушение“ на международното хуманитарно право. Катар също реагира остро. „Разширяването на израелските атаки над Ивицата Газа, за да включат болници, училища и други населени центрове, е опасна ескалация“, се казва в изявлението.

Бойните действия

Продължават израелските бомбардировки в Ивицата Газа. През предходната нощ е имало няколко сериозни обстрела, като се съобщава за загинали и затрупани под развалините палестинци.

Остава опасността от откриване на втори фронт откъм Ливан.

Бойци на „Хизбула“ бяха убити, след като се опитали да проникнат на израелска територия, съобщи Тел Авив.

Очакваната сухопътна израелска операция пък все още не е започнала. Като причина за това се изтъква фактът, че все още има много цивилни палестинци в северната част на Ивицата Газа, като Израел им даде ултиматум те да се насочат на юг, за да не пострадат. Неблагоприятни метеорологични условия също спират началото на по-сериозна офанзива.

Според наш военен експерт пък, Тел Авив все още не е напълно готов за подобни действия. „Провеждането на военна операция в градски условия изисква сериозна логистика, струпване на сили и разузнаване на обстановката. От тази гледна точка Израел не е напълно готов за тази операция“, заяви военният експерт Ивайло Иванов в ефира на Нова телевизия.

Жертвите

По последни данни загинали в Израел са най-малко 1400 души, а над 3500 са ранени. От палестинска страна се съобщава за най-малко 2865 жертви – 2808 от тях в Ивицата Газа и 57 на Западния бряг. Ранените са над 12 000, като 10 859 от тях са в Газа, а 1200 – на Западния бряг.

Неясна остава и съдбата на похитените от палестинци граждани. От израелска страна вчера съобщиха, че официално към момента се знае за 199 души, държани като заложници от "Хамас". Смята се, че те се намират в подземни тунели в Ивицата Газа.

Днес се появи информация и за похитена българска гражданка. Към момента обаче, няма официално потвърждение на подобна информация.

Дипломацията

Турция предлага нов модел за разрешаване на израелско-палестинския въпрос, който е налице още от създаването на Израел през 1948 г. Планът включва заинтересовани регионални съседи и западни държави, които да са гаранти на двете страни за постигане на трайно решение съгласно принципа на двете държави - израелска и палестинска.

