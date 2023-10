Заложниците на Хамас са повече от очакваното, Иран твърди, че има шанс да бъдат освободени (СНИМКА)

Според говорителя на ЦАХАЛ контраадмирал Даниел Хагари военните са уведомили семействата на 199 заложници, че техните близки са държани в ивицата Газа. Той допълни, че израелската армия има "известна информация" за това къде точно са държани те, съобщи The Times of Israel. Сред заложниците има много жени, възрастни хора и деца.

ОЩЕ: Войната между Израел и Хамас: Няма кой да ви попита "А вие къде бяхте, когато"?

Същевременно от Министерството на външните работи на Иран заявиха, че "Хамас" е готов да освободи заложниците, ако Израел спре въздушните удари по Газа. Това каза говорителят на МВнР Насър Канаани на пресконференция днес в Техеран. От "Хамас" обаче не са коментирали за подобна готовност.

ОЩЕ: Пленена израелка успя да избяга от Хамас: Убиха го пред очите ми и останах сама с тези нечовеци (СНИМКИ)

Hamas holds 199 hostages in Gaza Strip, IDF says



Israel Defense Forces spokesman Rear Adm. Daniel Hagari said the military has already notified the families of 199 hostages that their loved ones are being held in the Gaza Strip. The IDF also has "some information" about where… pic.twitter.com/jMGKszAjoL